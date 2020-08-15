【抗炎食物】抗氧化防發炎5大維他命　多吃紅蘿蔔、雞和魚...

每種維他命都有自己的特別功用，像是維他命A主要負責眼睛健康、維他命D缺乏則可能導致骨質疏鬆症（Osteoporosis）。但您知道其實它們共同都有抗發炎的作用嗎？以下介紹5種有抗發炎效果的維他命，以及它們的獲得來源。 醫學審稿：賴建翰醫師 文：于承宇／Hello醫師

5種有抗發炎效果的維他命（點擊下圖率先看清！）

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1. 維他命A可從紅蘿蔔取得

研究指出維他命A有抗發炎的效果，可以從紅蘿蔔、番薯、菠菜及其他綠色葉菜獲得。另外，維他命A也是維持眼睛桿狀細胞功能的重要營養成分，因此缺乏維他命A，可能導致夜盲症（Nyctalopia）。

2. 維他命B雜可從肉類取得

喝咖啡提神還不夠怎麼辦？不少人可能會選擇用維他命B雜，讓自己在上班時保持清醒，事實上許多提神飲料的成分，也都含有B雜在內。不過，除了提神之外，維他命B雜也可以降低C反應蛋白，一種會在人體受傷或感染時升高的物質，是反應人體發炎狀況的指標之一。但降低C反應蛋白是否能改善發炎的狀況，仍需要更多的研究才能證明。B雜的來源廣泛，紅肉、魚肉、雞肉、蘆筍和碗豆內，都含有B雜可供人攝取。

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3. 維他命C可從柑橘類取得

我們都知道，一個物質的產生，是由許多更小的物質組合而成，而最小的物質就是原子的分子、中子和電子。自由基（Free radical）是一個帶有不成對電子的原子，一般來說，電子需要成對排列，物質型態才會穩定，否則會去搶奪其他物質的電子給自己，造成其他物質缺乏電子，並一齊加入搶奪的行列。

這種失去電子與獲得電子的過程，稱為氧化還原反應（Redox）。當體內自由基過多時，便可能產生搶奪電子的連鎖反應，產生老化、發炎，甚至引發癌症（Cancer）。維他命C的抗氧化能力，可以對抗自由基的危害，阻止它搶奪電子，終止連鎖反應。另外，跟維他命B雜一樣，它也有降低C反應蛋白的功效。柑橘類水果如橙、橘子或西柚，都富含維他命C。

4. 維他命D可從蛋奶類取得

根據科學導向（Science Direct）的研究指出，缺乏維他命D的人，罹患發炎性疾病的機率較高。此外，缺乏維他命D還可能導致骨質疏鬆症（Osteoporosis）。比較特別的是，維他命D可以藉由曬太陽獲得，若要從食物攝取，則推薦魚類、蛋黃或牛奶。

5. 維他命E可從堅果取得

維他命E跟維他命C一樣，都屬於抗氧化劑，可以降低身體發炎反應。部分研究指出，維他命E可以降低心臟病（Heart disease），但結論仍不明朗。維他命E的主要攝取來源為杏仁、向日葵種子、其他堅果，以及綠色葉菜。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：抗氧化拒發炎！吃這5種維生素就對了】