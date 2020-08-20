【入廚貼士】鑄鐵鍋使用前必須開鍋！7大好處耐用不易黐底宜燜燉

鑄鐵鍋近年大行其道，雖然它重身質感粗糙，但其功能滿分，不管是燜、燉、蒸及煎炸都一一適用。不過在使用前原來也有不少地方需留意，才可以助它年年益壽。

煮飯除了要有廚藝外，用什麼廚具烹煮也相當重要，因不同材質的鍋具各有特性如傳熱、散熱速度、鎖水功能，選擇得宜更有助菜式的味道更上一層樓。上次介紹過玻璃煲的好處，今次美女廚神李綺雯（𡃁妹）跟食家紀曉華則介紹密不透風的「原色鑄鐵鍋」，更邀請了新派創意廚師Harry講解如何正確使用「原色鑄鐵鍋」及示範一道色香味俱全的菜式 - 牛肝菌炒黑豚腩。

牛肝菌炒黑豚腩（《砂煲罌罉》香港開電視轉截圖）

原色鑄鐵鍋（Dutch Oven）又名荷蘭鍋，由灰口鑄鐵造成，質料堅硬，亦因其材質令鍋具的保溫及鎖水能力高。原色鑄鐵鍋有別於琺瑯鑄鐵鍋，因沒有琺瑯塗層故需定期保養，以免生鏽。而且它亦適合各式各樣的烹煮方法，倘若保養得宜，原色鑄鐵鍋更可以用上百年，非常耐用。

普通鑄鐵鍋不能浸泡過夜，因為內裡含有不少的碳，對比黑白色琺瑯塗層的鑄鐵鍋，更容易生鏽。（Unsplash@yvonne lee harijanto）

按圖看原色鑄鐵鍋正確用法、好處及保養方法：

+ 22 + 21 + 20

按圖的看牛肝菌炒黑豚腩做法︰

+ 9 + 8 + 7

除了新派創意廚師Harry示範外，食家紀曉華亦用了與「原色鑄鐵鍋」相近的「生鐵鍋」炮製意式漁村蒜香蜆。生鐵鍋跟鑄鐵鍋的好處相若，其保溫能力高、導熱均勻及厚身，非常適合用煮的方式來製作海鮮。

意式漁村蒜香蜆（《砂煲罌罉》香港開電視轉截圖）

按圖看意式漁村蒜香蜆做法：

+ 4 + 3 + 2

參考資料︰《砂煲罌罉》香港開電視