【入廚貼士】飯後懶唔洗碗 浸水細菌爆標！餐具洗得乾淨要靠呢招…

吃飯容易，洗碗難。洗碗是很多人討厭做的家務，吃過飯後都很懶洗碗，開水把餐具浸水，待一回再清潔，「拖得就拖」。可是這樣可能會令餐具成為細菌溫床！

市面上的餐具有各款不同物料，很多人選擇餐具都會外貌先決，用好看的餐具，吃飯也特別開心，但有些物料卻會比較容易滋生細菌，甚至釋放有害物質，危害健康。

洗碗是很多人討厭做的家務，吃過飯後都很懶洗碗。（Unsplash）

竹製、木製、瓷製、仿瓷餐具相對地較易破損，因此裂痕中暗藏細菌。加上潮濕的環境更易滋生細菌和黴菌，用熱水和洗潔精也未必能有效殺菌。重覆使用這類物料的餐具只會把菌吃進肚裡去，選用不銹鋼製的餐具則最方便清潔又安全。

吃飯容易，洗碗難。（Unsplash）

洗碗亦有很多需要注意的地方，若清洗不淨有機會增加大腸桿菌、幽門螺桿菌等病菌的傳播風險，甚至有可能導致胃癌。很多人吃飯後懶洗碗，就用水浸著餐具，有可能引本昆蟲等帶病毒的生物，從而傳播疾病，用太酸太高溫的水浸著餐具，亦有可能令餐具釋放重金屬，所以飯後最好盡快洗碗。

把餐具浸水，待一回再清潔，可能會令餐具成為細菌溫床。（Unsplash）

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