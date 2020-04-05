【長壽飲食】防血管硬化老人痴呆食材配搭　日本人長壽10大食物

所謂「病從口入」，想要良好的健康身體亦需要靠日常的飲食習慣。每一款食物所含的營養各有不同，所以才需要均衡飲食。不過，該如何配搭才能發揮最大的功效？其實，不需要什麼山珍海味，普通的食物都可以有助你遠離疾病。

日本貴為長壽大國，100歲的老人已佔全國人民69,795人。除了醫療科技可以令人長壽外，其實最重要的長壽秘訣是靠良好的飲食習慣！日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》為了探究日本人的長壽原因，走訪不同縣市，訪問300位過百歲的老人關於他們的飲食習慣，發現他們吃的原來只是非常普通的食材！

在日本，100歲的老人已佔全國人民69,795人。（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

100歲的老人每天吃什麼？

節目組訪問了300位過百歲的老人，「每星期有什麼食材你會吃3天或以上？」，節目組統計票數後，列舉出10樣食材，這些食材也可反映出長壽與飲食習慣的關係，第一位更是意想不到！

按圖看10款食材長壽食材（次序由低至高排列）：

+ 9 + 8 + 7

長壽食材Mix and Match！

想達到健康效果，當然不會只單靠吃同一款食物，受訪的過百歲老人亦向節目組分享他們常吃的食材配搭。其後節目組向御茶之水健康長壽診所院長白潭卓二求證下，原來有4組的食材配搭有助預防血管硬化、改善腸道健康及預防癡呆症等。

到底有什麼食材配搭有助身體和大腦健康，從而達到長壽？（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

按圖看４組對身體及大腦健康的食材配搭：

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資料參考：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》