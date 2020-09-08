【長壽飲食】日本醫生揭港人長壽秘密　2大煲湯材料助降血壓！

養生湯水四季皆宜，不同材料可配搭出滋補、清潤、下火等等的功效，而且湯水的滋味總令人惦掛，仿如在喝媽媽的愛心湯水般窩心。事實上，湯水除了可治癒心靈外，原來更可以是長壽飲食的重要秘訣之一！

養生湯水一向深受歡迎，身邊更有不少朋友是「湯怪一族」，每天總有一餐一定要有碗湯下肚才滿足。一碗湯水看似平平無奇，但原來在煲湯材料中，有2款常用材料對身體血管有益，對預防高血壓更有一定幫助。因此想保持身體健康，除了靠長壽食物外，簡單的湯水亦不可少。

健康身體除了單靠長壽食物外，簡單的湯水亦有幫助。（資料圖片／韓詠儀攝）

據Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》，討論香港人健康長壽的秘密，發現香港人的平均壽命原來比日本人還要高出少少，是繼2016年連續兩年成為全世界最長壽地方。因此節目組專程到香港觀察長者的日常生活，更邀請了東京都健康長壽醫療副院長、精通心血管疾病的原田和昌醫生，分析香港人長壽的原因。原田醫生指長壽的第一步是保持血管年輕，血管年齡有如生物學上年齡，若生物學上年齡年輕，這樣便長壽。

經原田醫生觀察過後，發現香港人有一個飲食習慣是有助保持血管健康，便是每天飲用養生湯水。原田醫生稱能夠保持血管健康的原因是來至煲湯常用材料——陳皮及薑！在中醫的角度，陳皮有燥濕化痰，理氣健脾之效；薑有去濕散寒、治胃寒腹痛之效。那麼在西方醫學中，陳皮和薑又如何幫助降血壓、維持心血管健康？

按圖看含有陳皮和薑的湯水如何維持心血管健康？

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在西方營養學中，薑的好處又怎會得降血壓呢？請按圖看3個薑對身體的益處：

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薑可分為4大種類，各有功效！

薑主要分4類，子薑、粉薑、老薑及薑母。「生薑」皆指薑齡較短的薑；子薑比生薑年青。若採收的時間不同，特性也截然不同。陳俊傑醫師在以往受訪時解釋各種薑類的功效，他指薑都屬溫性食物，功效類似，但不同生長期的薑，效果也不盡相同。

按圖了解4類薑的分別︰

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資料來源：電視節目《恐怖醫學》