【入廚貼士】煎燶邊蛋不失敗4大貼士　周邊脆卜卜原來係靠…

雞蛋，是一種形態百變的食物，坊間更有數之不盡的蛋料理，各有捧場客。今次介紹的是圍邊有一條香口脆卜卜金邊，中間包裹著一顆流心蛋黃的燶邊蛋！只要記低以下4個貼士，新手都可以輕易掌握，煎出滿分燶邊蛋。 攝影：余曉彤

水波蛋、烚蛋、炒蛋你愛吃那一款蛋料理？坊間亦有不少煮蛋的小竅門，幫助大家輕易完成各式各樣的蛋料理，但往往最少人提及的是燶邊蛋。不知是否因為大眾認為它只不過是普通的煎蛋，抑或是因其口感比較油膩，而令人忘記它的存在。事實上，燶邊蛋在提昇碟頭飯的美味指數擔當著一個重要的角色，試想想叉燒煎蛋飯、泰式肉碎煎蛋飯只配一隻普通的煎蛋，總感覺不是味兒。即使不是碟頭飯，燶邊蛋配白飯也算是工作辛苦過後的療癒食物。

燶邊蛋亦可叫作脆邊太陽蛋，在煎蛋飯中常常會見到。（陳錦超、詹郭敏攝）

正所謂工多藝熟，特別是煮蛋，經過多次的練習才會得心應手。對於新手，跟著以下的步驟及貼士或許未必可以第一次便煎出一隻外貌完美的燶邊蛋，但一定可以煎出一隻脆底太陽蛋！

按圖看煎燶邊蛋步驟及4大貼士：

+ 7 + 7 + 7

不管你是喜歡把燶邊蛋配煎肉餅、豬扒或是叉燒，但個人認為一定少不了飯！把燶邊蛋小心的放上白飯，按自己喜好加上適量的豉油，吃時把蛋黃戳穿，與白飯拌勻，已經是人間一大美食。

蛋白質最好消化排行榜

雞蛋好處多多，含有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂，有助分解血管中的膽固醇，使血液流通預防心臟病。不過不同的雞蛋煮法，會影響其營養價值，可被人體消化及吸收的蛋白質亦有分別。若不想浪費雞蛋中蛋白質，可參考以下排行榜，從而不浪費當中的蛋白質！