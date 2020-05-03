【蛋包飯食譜】日本主廚教授完美蛋包飯6大貼士　蛋皮鬆軟必勝法!

蛋包飯，日文：オムライス（Omurice），是日本經典洋食之一，是奄列和飯的混合體。日式蛋包飯由法式奄列變奏而成，用料豐儉由人而且看似用料及製作簡單，作為comfort food也非常不錯。不過，愈簡單的料理需要注意的地方愈多，日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》便找來日式洋食店旬香亭的主廚古賀達彥教授完美蛋包飯的用料及做法！

日式蛋包飯的形態有數款，曾經有一款蛋包飯在社交媒體上瘋傳，便是欖形茄汁飯在下，欖形嫩蛋在上，把蛋切開，嫩蛋從兩旁流瀉把炒飯覆蓋，畫面很治癒亦得人歡心。不過對於新手來說可能有點困難，所以古賀達彥店長今次便教授最簡單的用蛋皮包裹著茄汁飯的蛋包飯！而且更講解每一款用料的選擇、正確的步驟，務求讓你在家可以製作完美的蛋包飯！

蛋包飯的用料及做法看似簡單，但原來需要注意的地方有很多！（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

按圖看旬香亭主廚古賀達彥完美教授完美蛋包飯的用料及步驟：

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蛋包飯中的茄汁飯，不一定加雞肉，可隨喜好配上任何材料來炒，如香腸、雞柳、煙肉或帶子等。甚至什麼也不放，只放茄汁，拌以滑蛋同吃，一樣滿足！

【日式蛋包飯食譜】蛋滑飯香餡料隨心 蛋包飯成功5大貼士

日式蛋包飯食譜

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蛋包飯食譜

資料參考：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》