【脂肪肝】居家飲食8招維持肝臟健康　減脂肪堆積謹記遠離酒精

一般說的脂肪肝（Fatty Liver），也俗稱「肝包油」，其正式學名為「肝細胞的脂肪變性」（Steatosis Hepatitis），意指肝臟中的脂肪堆積過多，或產生脂肪變性。脂肪肝可分為兩種：酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝，潛在的致病因素有很多，包括：糖尿病、肥胖、酗酒、高血壓、內分泌失調等。以下Hello醫師將為大家介紹，如何透過良好的生活習慣與飲食，戰勝脂肪肝！ 醫學審稿：賴建翰醫師 文： Amy Yang／Hello醫師

無論罹患酒精性或非酒精性脂肪肝，醫生會根據病人的症狀和身體狀況，給予不同的治療方式，但絕非藥到馬上病除，而是要仰賴健康的飲食、規律的運動，方能改善。

居家4招遠離脂肪肝（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

1. 規律運動：運動能促進人體的新陳代謝、燃燒脂肪，進而達到減重之效，脂肪自然較難堆積在肝臟，此外，運動也有助於身體器官的正常運作。

2. 避免酒精：千萬小心，攝取過多的酒精是導致脂肪肝的主因之一！由於酒精需要靠肝臟來分解和代謝，長期下來容易增加脂肪酸的合成，讓脂肪堆積在肝臟，所以，拯救脂肪肝的最好方式，就是遠離酒精。

3. 多吃高纖食物：脂肪肝病人應該避免高熱量飲食，多吃高纖維食物，促進消化、提升新陳代謝。

4. 多舒壓別焦慮：壓力大容易導致荷爾蒙與酵素分泌失調，而肝酵素也不例外，如果肝酵素分泌不正常，很可能會影響肝臟功能的運作，因而造成脂肪過度堆積。至於要如何減壓呢？看看海、賞魚仔、聽音樂，或讀一本書都是很好的辦法喔。

健康飲食4原則

醫生會根據病人的身體狀況，建議最適合的健康飲食，幾點重要的原則如下：

點擊下圖看清健康飲食4原則！

+ 8 + 7 + 6

1. 地中海飲食：飲食以魚類、穀物、蔬果、堅果、橄欖油為主，有助於減少肝臟脂肪。

2. 吃對好油：我們的細胞需要葡萄糖作為身體活動的能量來源，而食物轉變為葡萄糖、能量送往細胞的過程中，胰島素是不可或缺的角色。通常，脂肪肝患者也會有胰島素抗性（Insulin resistance）的問題，原因就在於胰島素抗性患者體內的胰島素無法正常運作，導致葡萄糖堆積在肝臟，後又被肝臟轉換為脂肪。建議患者可以從下列食物攝取油類，幫助身體的胰島素發揮功能：含有不飽和脂肪酸（Omega-3 fatty acids）的魚油、堅果、植物油，或是含有單元不飽和脂肪（Monounsaturated fats）的橄欖、堅果、牛油果。

多吃蔬菜、水果等健康又營養的天然食物，可以幫助增加體內的胰島素、降低血脂。（Iñigo De la Maza/Unsplash）

3. 抗氧化食物：無法分解的養分破壞肝細胞，是造成脂肪肝的另一項原因。專家表示，維他命E與維他命C中的抗氧化物可以保護細胞不被破壞，改善脂肪肝病。天然的食物蔬果都是最好的抗氧化劑，例如葵花籽、橄欖、芥花油、咖啡、生大蒜、綠茶、枸杞、含有白藜蘆醇（Resveratrol）的紅葡萄、含有硒（Selenium）的吞拿魚或牡蠣（俗稱生蠔）等等。

4. 天然的食物：您應該少吃甜食、汽水，或是其他含有精製糖 (包括高果糖漿) 的食物，多吃蔬菜、水果等健康又營養的天然食物，可以幫助增加體內的胰島素、降低血脂。

相關文章：【養肝食物】助排毒防口臭皮膚更透亮！盤點12種有益肝臟食物

+ 9 + 8 + 7

相關文章：【肝病】口臭疲倦午後微燒 肝病5大初期病徵不止眼睛變暗黃

+ 8 + 7 + 6

延伸閱讀：

脂肪肝

肥胖者人人有脂肪肝！盡早減肥防肝硬化

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：肝臟油膩膩？居家飲食8招遠離脂肪肝】