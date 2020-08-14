【辣酒煮花螺食譜】花螺東風螺如何分？秘製惹味辣汁必落3種酒

辣酒煮花螺是大排檔裡一道人氣菜式，爽嫩的新鮮花螺，被醇而不嗆的酒煮過後，多了一陣麻辣香，讓人不自覺地吃完一粒又一粒。已結業多時的大佛口食坊，據講是辣酒煮花螺的元祖，上一代人激讚不已，雖然未食過，但試著用不同的酒香料調配，在家中也能煮出很不錯的辣酒煮花螺！

花螺跟東風螺是兩種不同的品種，花螺偏米黃色，比較大隻、多肉、紋理工整、上面有黑色斑點；東風螺則是啡紅色、較細小，紋理沒那麼整齊。花螺價錢隨時比東方螺貴一倍，因為它味道較鮮甜、肉也爽，而東風螺則比較腍。

在街市買完新鮮的花螺，未即時煮可以暫時貯存於雪櫃，但不要雪太久。煮之前可先浸鹽水30分鐘，原理跟蜆要吐沙差不多，都是想幫螺排走污物，其外殼會有潺，建議先沖水或用刷子擦拭。如果想再乾淨些，在煮螺前一定要氽水，加點薑、葱可辟味，亦可再進一步去除髒物。平時食螺都會見到一塊「厴」，螺還是生的時候，很難把它摘除，但只要輕輕烚煮後，那塊「厴」很輕易就能脫落，一摘便能摘走。

煮之前先摘走螺肉外的「厴」，吃的時候只需用牙籤挑一下已能輕鬆挑出螺肉，十分方便。

這道菜，香料、調味看似很多，但一點都不難做，只要依次序將所有料頭和酒等「一鑊熟」，基本上已經可以。料頭方面有乾葱、薑、蒜、辣椒、花椒和八角，有人會剁得很細碎，個人不太喜歡，因為怕吮螺肉時會吮到辣椒，然後不停要吐，所以蒜頭也只是輕輕拍扁，乾葱則切半等。

調味方面有4種醬，包括：豆瓣醬、麻辣醬、海鮮醬和蠔油，海鮮醬跟花螺堪稱絕配，有時不想搞太多花臣，白烚螺肉，蘸一點海鮮醬已經夠香，所以不能缺它。至於豆瓣醬、麻辣醬等也是只供參考，而用桂林辣椒醬或沙茶醬都是不錯的選擇。煮辣酒，最關鍵的當然是酒，煮中菜怎少得紹興酒（花彫酒）？它香醇柔和，大部分人都不會抗拒。至於玫瑰露都一樣芳香，但味道較為霸道，所以加少少就夠。最後，在關火後可以加點清酒，雖然清酒是日本酒，但其味香而不嗆，加一丁點有助為整道菜式提香。

辣酒煮花螺食譜

健康小貼士：

螺有多種礦物質和維他命，較少見的維他命H，可預防禿頭或白髮。至於鈣質，則有助紓緩經前症候群，並有助安眠和控制血壓等。

攝影、攝錄：李敏聰、劉曉朗

剪接：楊帆

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