花生營養｜水煮花生熱量低可多吃？即睇營養師建議發霉變質勿食用

花生是很常見的零食食材，不管是花生醬、花生酥、花生糖等花生製品，還是炒花生、五香花生、水煮花生都一樣順口好吃，往往讓人一口接一口，停不下來。然而，台灣資深營養師袁毓瑩提醒，花生在營養分類上屬於「油脂與堅果種子類」食材，熱量偏高，提醒民眾應留意食用量，以免吃進過多熱量。

▼水煮花生熱量低嗎？（按圖看清👇👇👇）

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花生的滋味豐富，常用以作為許多零食、小點心的主要風味來源，就連最簡單的鹽炒花生、水煮花生也一樣順口好吃，總是讓人一吃上癮、停不下來！然而，看在營養師的眼裡，不僅要提醒民眾，花生熱量高，若不忌口當心熱量破表！

台灣袁毓瑩營養師說明，花生在六大類食物中分屬於「油脂與堅果種子類」，顧名思義花生的油脂含量高，10粒生花生米（僅3至4個帶殼花生）就含有約45大卡的熱量；因此，即便是以調味簡單、熱量較低的水煮花生來說，隨便抓一大把來吃就可能吃進200~300大卡熱量，不容小覷！

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此外，若是鹽炒花生、油炸花生、調味花生的熱量則是更高，且高油、高鹽、高糖的調味方式也可能增加身體負擔，尤其是具有慢性疾病者，可能會影響血壓、血糖的穩定性，宜淺嘗即止。

台灣袁毓瑩營養師提醒，花生好吃，適量食用有益健康，建議每日以不超過8公克（約10顆花生）為佳，以免攝取過多熱量。此外，花生若存放不當可能會有黃麴毒素的問題，因此，若發現花生過期、發霉、變質、有異味等狀況時，就不可再食用，以免影響健康。

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