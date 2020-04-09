【水果新貴】紫鑽牛奶果鐵質是蘋果4倍　抗氧力高必吃星蘋果？

紫鑽牛奶果，可說是近日的水果新貴，要網購才可品嚐得到，有網民表示牛奶果在香港的售價是「貴到唔捨得食」，但不少人試過後均表示相當好味。究竟「紫鑽牛奶果」是何方神聖？有何營養價值？

牛奶果近來成為至HIT水果，本名為金星果，別名星蘋果。見網購價格$420買到1.8公斤（6-12個），即每個價錢介乎$35-$70不等。「紫鑽牛奶果」有紫色的外皮，介乎於蘋果與山竹的外型，卻有柿子一樣的肉質，清甜帶少少爽的口感，像吃蒟蒻或啫喱，並有牛奶的香味，果汁呈乳白色汁，這就是名為「牛奶果」的原因。

牛奶果近日被追捧。（TVB USA 影片截圖）

切開牛奶果，拿湯匙直接挖來吃，盡量挖白色的部分，果肉香甜滑嫩，質感像果凍。果實成熟後的甜度，有些可達14度以上，愈近外皮的果肉便愈澀，盡量避開。牛奶果在東南亞是很熱門的熱帶水果，台灣果農由越南引進牛奶果品種在台灣種植。

牛奶果的果肉香甜滑嫩，質感像果凍。（游游農產）

外表毫不起眼的牛奶果，營養成分可是一點也不輸其他水果，有說更高於蘋果、梨及柑橘等多種水果。豐富的花青素及水溶性纖維，另有鐵質及蛋白質，能補血、驅疲勞乏力、減輕消化不良等不適。

牛奶果的營養成分，尤其是鐵質更高於蘋果。（efarm）

按圖認識牛奶果的特色及營養價值︰