氣炸鍋壞處｜做少1步油煙飆1525倍　專家教6招自保免傷肺損氣管

氣炸鍋壞處｜健康、無油或少油見稱的氣炸鍋，可能是室內空氣污染的元兇。有專家提醒，如果氣炸鍋在沒有抽油煙機的密閉空間下使用，油煙堪比用油鑊煎腸仔，油煙濃度可暴增近1500倍，有可能傷害呼吸道及肺部，甚至導致肺癌。



氣炸鍋的油煙不會比傳統油鑊炸食物時少，所產生的細懸浮微粒是一樣多。（尹嘉蔚攝）

氣炸鍋壞處｜恐污染室內空氣 釋放PM2.5

氣炸鍋最大的好處是節省不少食用油之下，卻可帶來食物酥炸的感覺。氣炸原理是利用超高溫的風扇熱氣在鍋內形成空氣循環，使食物呈現酥脆口感，比傳統用大量食用油炸起的食物，吃起來可能較健康及低熱量，不過，卻藏有室內空氣污染的隱憂。

如何污染空氣？在中式料理常見的蒸、煮、炒、煎、炸當中，以油炸產生的PM2.5最高。PM2.5代表空氣中的懸浮微粒直徑小於或等於2.5微米，被稱為細懸浮微粒，例如是室內的二手煙霧及油煙，亦被視為造成空氣污染的主因之一。細懸浮微粒能長時間停留在大氣，並可隨呼吸進入體內，積聚在氣管或肺部。

美國有研究證實PM2.5每增加10微克/立方米，能讓人類折壽少活7至8個月，或使肺癌死亡率增加8%。（magnific）

氣炸鍋壞處｜PM2.5是什麼？有什麼危害？

PM2.5的細小顆粒比細菌還小，也不到髮絲直徑的1/28，雖看似微不足道，卻容易將有毒物質帶進人體。美國有研究證實PM2.5每增加10微克/立方米，能讓人類折壽少活7至8個月，或使肺癌死亡率增加8%。世衛曾發表調查，於2012年約有430萬人死於跟室內空氣污染有關的疾病，包括急性下呼吸道感染、肺癌、慢性肺阻塞、中風以及缺血性心臟病等。

台灣一項研究顯示，氣炸鍋在沒有抽油煙機的密閉空間內使用，油煙濃度竟飆增至1525倍。 （東森新聞影片截圖）

氣炸鍋壞處｜做少1步 油煙濃度飆升1525倍

據《健康2.0》，台灣有一項針對室內空氣污染與健康關係的研究以氣炸鍋進行實驗烹調高脂的香腸與豬肉，並跟一般炒菜油鑊作比較。在沒有抽氣扇及抽油煙機的情況下，氣炸鍋及炒鑊都會產生懸浮微粒，尤其是PM0.3和PM0.5的微粒。

實驗結果顯示，氣炸鍋的油煙不會比傳統油鑊炸食物時少，所產生的細懸浮微粒是一樣多。如果不開抽油煙機下使用氣炸鍋，會讓油煙濃度爆升1525倍，嚴重的油煙問題不容忽視。比較開啟抽油煙機的情況，當使用氣炸鍋並產出最多油煙時，竟比用油鑊煎腸仔的油煙微粒濃度高出約13倍。

長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平表示，一般直徑小於PM10的微粒，有機會到達肺泡區。小於PM2.5的微粒有75%會進入肺部深處，同時有更高的沉積率，這表示有更大機會影損害肺部及呼吸道。張振平強調這些微粒從過去的研究數據結論，對人體健康會構成影響。

氣炸鍋將吸進去的空氣從出風口逼出，因此噴出來的微粒量較多及噴得較遠，對於空氣質素的影響更大。（AI生成圖片）

氣炸鍋壞處｜專家教6招減輕危害

為什麼油煙濃度會飆升？張振平教授分析，一般使用油鑊，只用手進行翻炒，所擾動的氣流較溫和，但氣炸鍋將吸進去的空氣從出風口逼出，因此噴出來的微粒量較多及噴得較遠，對於空氣質素的影響更大。台灣國衛院國家環境醫學研究所研究員王淑麗亦表示，即使油煙或看不見及聞不到，但不代表周遭的空氣質素較好，不能輕忽烹調油煙的影響。因此平時要注意防護，不妨試試專家教的6招自保方法，可減輕氣炸鍋對呼吸系統的傷害及有效降低烹調時的空氣污染物。

減輕氣炸鍋危害方法【1】要開抽油煙機。

氣炸鍋須放置到近抽油煙機的地方使用，並將出氣口對向抽油煙機。

用氣炸鍋時，一定要開抽油煙機。（magnific）

減輕氣炸鍋危害方法【2】抽油煙機忌立即關閉

熄氣炸鍋時，建議讓抽油煙機多運作5分鐘，確保周圍的細懸浮微粒能盡量被吸走。

減輕氣炸鍋危害方法【3】開窗戶或抽氣扇

若沒有抽油煙機的話，宜將氣炸鍋的出氣口對著窗戶或抽氣扇。

減輕氣炸鍋危害方法【4】牆壁掛濕毛巾

可將氣炸鍋貼近牆壁，並在牆上掛置濕毛巾，有助吸附油煙，確保室內空氣質素良好。

可將氣炸鍋貼近牆壁，並在牆上掛置濕毛巾，有助吸附油煙，確保室內空氣質素良好。

減輕氣炸鍋危害方法【5】烹調時關廚房門

烹飪時最好將廚房門關上，以減少客廳的細懸浮微粒濃度變高。

減輕氣炸鍋危害方法【6】戴口罩

口罩可過濾掉部分油煙，降低廚師吸入細懸浮微粒的風險。

氣炸鍋壞處｜冒濃煙3大原因+解決方法

除此之外，亦有不少人遇到氣炸鍋在使用時突然冒出濃煙，其實這不一定是機器故障，很多時候與烹調食材或清潔習慣有關。

氣炸鍋冒濃煙原因【1】烹調高脂食物

先斷電停止烹調，用大廚房紙或乾毛巾吸乾氣炸鍋底部的油，或倒掉多餘的油才繼續烹煮。亦可使用防噴濺上蓋或網籃，避免油脂濺到發熱管上產生煙霧。

烹調高脂食物時先斷電停止烹調，用大廚房紙或乾毛巾吸乾氣炸鍋底部的油，或倒掉多餘的油才繼續烹煮。（AI生成圖片）

氣炸鍋冒濃煙原因【2】發熱線有油脂殘渣

先斷電停止烹調，從氣炸鍋中，特別留意發熱管，取出殘渣。擦乾淨發熱管，才繼續烹煮。另外，要注意炸鍋、網籃和發熱管在每次使用後須徹底清潔。

氣炸鍋冒濃煙原因【3】輕身食材被吸到發熱管上

由於風量大，輕身食材可能會被吹到發熱管上，在氣炸鍋冷卻後將食材移開。烹調輕身食材時，可以使用防噴濺上蓋或網籃，避免產生煙霧。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。



參考資料︰健康2.0 / 康健