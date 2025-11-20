煲仔菜食譜｜啫啫雞煲簡易食譜必用瓦煲？香濃惹味最後1步不可少

雞食譜｜啫啫雞煲屬於傳統粵菜，不論在大排檔或是酒家都可輕易找到，更是冬天必吃的暖身煲仔菜之一，熱騰騰且香味撲鼻，味道鹹鮮好下飯。在家自煮的火候當然不及餐廳的來得勁，不過，若想端菜上桌時味道更香，一定要多做一步！



為何叫「啫啫雞煲」？

坊間的啫啫雞煲食譜千變萬化，不過都是離不開雞件、豬膶、冬菇、大量原粒乾蔥及薑蒜等5樣材料，其後將所有材料直接放入燒得極熱的鍋中炒製而成。正宗的做法是用瓦煲（瓦罉）烹煮，皆因只有用瓦煲才能發出啫啫咋咋的聲音，亦是取名啫啫雞煲的原因，還在大排檔、粵菜酒樓掀起了熱潮。

啫啫雞煲食譜，以下食譜用了雞扒肉吃起來更加啖啖肉。

啫啫雞煲食譜｜必用瓦煲！最後澆一圈米酒畫龍點睛

煲仔菜愈香愈吸引，若然家中是用明火的一定嘗試名廚黃伯權所介紹的方法，將啫啫雞煲的香氣大大提升。首先用瓦煲將所有材料煮熟，加蓋烹煮後於蓋邊澆一圈米酒或紹興酒，轉大火略煮1分鐘，這樣會令整個煲帶有酒香，再慢慢滲入煲內的食材中。

料理酒｜幾時用米酒？幾時用紹興酒？落酒3個最佳時機 1情況勿用

啫啫雞煲食譜

啫啫雞煲（燜／Stew）

4人分量 1級難度 45分鐘（未計浸冬菇時間）

材料：

雞扒2件（切件）

豬膶50克

乾冬菇5隻

乾蔥10粒

蒜頭4瓣（拍扁）

紫洋蔥1/2個（切片）

薑6片

生粉水2湯匙

紹興酒1湯匙

醬汁材料：

蠔油1湯匙

柱侯醬1湯匙

砂糖1茶匙

水50毫升

雞醃料：

生抽1湯匙

紹興酒1茶匙

生粉1茶匙

糖1茶匙

豬膶醃料：

薑汁1茶匙

米酒1茶匙

做法：

1. 冬菇浸泡3小時或以上，擠乾水分切半。

2. 雞件用醃料醃30分鐘；豬膶切片，用醃料醃5分鐘。

3. 中火燒熱油鍋，加入乾蔥、蒜頭及紫洋蔥炒香，取出。

4. 中火燒熱油鍋，加入雞件煎至7成熟取出。

5. 中火燒熱油鍋，加入薑片炒香，放料頭及雞件回鑊，灒入紹興酒炒勻。

6. 加入冬菇、豬膶及醬汁材料炒勻，加蓋煮8分鐘加生粉水拌勻，即成。

健康小貼士：

雞肉屬白肉，含有豐富的蛋白質、維他命A、B和醣類，容易被身體吸收和消化，適合補充營養。每100克豬膶含有18毫克鐵質，成年人每日建議鐵質攝取量，男士及更年期後的女士為8毫克，一般女士為18毫克，因此女士進食100克，已達到一日所需。不過其維他命A含量十分高，過量維他命A可儲存於肝臟，並導致肝臟中毒，建議一至兩星期進食一次。



