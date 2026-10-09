易潔鑊塗層受損釋有害化學物恐致肝癌！專家教煲滾水即測鑊面狀態
撰文：中天新聞網
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台灣營養醫學醫師劉博仁分享臨床案例，一名罹患肝癌的婦人前來進行營養諮詢，檢測結果發現其體內PFAS（全氟及多氟烷基物質）濃度異常偏高。經詢問後發現，婦人長期使用一個充滿刮痕的易潔鑊（不沾鍋），研判可能是污染來源之一。
劉博仁進行的PFAS檢測共三項，其中兩項超標或接近上限。他指出，PFAS是一種永久化學物質，進入人體後不易代謝。研究顯示，長期暴露於PFAS與肝臟疾病密切相關，包括脂肪肝、肝纖維化、肝硬化等，也可能增加肝癌風險。
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對於本來就有肝臟疾病的人而言，PFAS暴露會造成額外的身體負擔。 台灣藥師陳詩壁在社群平台發布衛教影片，揭露易潔鑊使用的三大重點。首先，由於易潔鑊導熱極快，高溫空燒可能產生有害健康的煙霧，因此千萬不能用大火預熱。
其次，使用金屬鏟炒菜或用鋼刷刷洗鑊子會加速PFAS溶出，建議改用木鏟炒菜或軟海綿清潔。長期攝入受PFAS污染的食物，不僅增加肝臟、腎臟的負擔，還可能干擾內分泌。
陳詩壁提供實用的檢測方法。將水直接倒進易潔鑊煮沸，觀察冒出的氣泡，若氣泡大小均勻代表塗層完好；但若氣泡大小不一，則表示塗層已受損。她強調，即使外觀無異樣，仍建議果斷換掉，以守護家人健康。陳詩壁呼籲使用者不要因節省而付出健康代價。
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