蔬菜保存｜紅蘿蔔1保存方法味更甜！日專家教這樣吃營養吸收增83%

紅蘿蔔經常作為配菜在餐桌上出現，儘管看似是一個配襯食材，但在湯水、燜燉的菜式中扮演著重要角色，為餸菜增添顏色之餘，更增添甜味，從而減少糖分使用。其實除了選購一條香甜的紅蘿蔔，保存方法亦可以增加甜度！



咖喱雞、青紅蘿蔔湯、日式薯仔燉肉等等，以上菜式都會用紅蘿蔔一同烹煮，燜燉過的紅蘿蔔不止入味香甜，更是餸菜的天然調味料，往往配菜比主菜更受歡迎，若然想提升紅蘿蔔自身的甜度，只需要跟著以下的保存方法便可！

紅蘿蔔為餸菜增添顏色之餘更增添甜味，從而減少糖分使用。（資料圖片／呂榮棟、呂志豪攝）

日本節目《駆け込みドクター! 運命を変える健康診断》邀請了營養學專家岸村康代講解關於冬季蔬菜的冷知識和研究結果，其中一個便是增加紅蘿蔔甜度的冷知識。岸村老師指有一個保存方法有助增加甜味，基本上不需用什麼材料或工具便可完成。在講解前她問了嘉賓們以下哪一個方法有增加紅蘿蔔甜味之效？

哪個方法可增加紅蘿蔔甜味？A. 用報紙包著於常溫保存；B. 保存在用來放肉類的保鮮格（《駆け込みドクター! 運命を変える健康診断》截圖）

答案是B，但到底是什麼原因？



按圖了解增加紅蘿蔔甜味之方法及原因：

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這是因為將紅蘿蔔放在接近零度但又不會結冰的環境內，會容易變甜。一般水在攝氏零度會結冰，加入砂糖混合後，會阻礙水的凝固。即使溫度降至零度，水也不會結冰。而紅蘿蔔亦是運用同一原理，為了避免自己結冰凝固，紅蘿蔔會自己增加糖分，因而味道變甜。

觀察一個位置揀出清甜紅蘿蔔！

雖然單靠以上方法可增加紅蘿蔔的甜度，但本身的甜度也不可忽視，每條紅蘿蔔的差異不大，據日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，原來有一個部位主宰了紅蘿蔔的口感和美味程度。究竟揀紅蘿蔔要看哪裡？

按圖看美味紅蘿蔔之鑒別方法：

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加一樣材料助吸收！

清甜的紅蘿蔔不只好吃，更含有對身體很多好處如β-胡蘿蔔素，有助護眼及護膚，增強免疫力等z。那麼應該怎樣吃才可以令身體更易吸收營養？白澤抗衰老醫學研究所所長-白澤卓二醫學博士在日本電視台TBS的節目《この差って何ですか？》教授觀眾哪一種食法令身體更有效地吸收β-胡蘿蔔素。

按圖看2種食法促進身體吸收β-胡蘿蔔素及注意事項：

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參考來源︰《相葉マナブ》、《駆け込みドクター! 運命を変える健康診断》