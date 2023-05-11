切芒果貼士｜芒果起肉切粒不浪費實試4招！揀超甜芒果皮滑或嚡?
撰文：余曉彤
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芒果現時最當造，又香又甜，不過果肉中間的巨大果核實在令人煩惱，因那兒的果肉實在不好切，加上果汁超多，若不想浪費分毫，該如何切好？
攝影：黃卓敏、余曉彤
芒果向來都深受港人歡迎，以芒果入饌的菜式亦不少，芒果香甜多汁作為愛好者，當然不想浪費分毫，把每一滴果汁及果肉放進口中。但中間的果核可說是一個阻礙之一，因一不留神便把果肉留下，吃的時候比較狼狽。以下有4個不浪費分毫起果肉的方法，不管是起肉成芒果粒、吃起來不髒手、整塊果片去掉或是整片果肉食用，一樣沒難道！
按圖看4個簡易芒果起肉法︰
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日本水果專家教揀超甜、多汁芒果！
全球的芒果品種繁多，台灣和日本的出產的芒果在香港便有最多「粉絲」支持，因以又香又甜見稱，加上價錢相對平穩，故一到7月便會爭相訂購。本港網絡水果商店「果道館」負責人黃冠雄（Nicholas）曾接受《香港01》訪問，教授讀者選購愛文芒及如何鑒別它的的最佳賞味期！
請按圖看如何捕捉愛文芒的最佳賞味期：
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其次，日本出產的芒果都是以紅皮芒果為主， 極甜多汁的一定要選日本的宮崎縣芒果，因種植嚴格，一條樹枝上只能培植兩個芒果，以確保所有養分和水分均高度集中在芒果上。至於想選購普通的日本紅皮芒果，可以參考日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保的貼士，單靠目測選出超甜、多汁、柔軟的紅皮芒果！
請按圖看如何選出超甜、多汁、柔軟的紅皮芒果：
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芒果起肉切粒有哪些方法？
匙羮舀起果肉、再兩邊扭擰；可切開後用杯子沿邊刮開；切片....按此看記者實試4大方法乾淨不髒手
如何揀香甜多汁的愛文芒果？
1.看表皮，揀紅色為好；2.看蒂頭，樹上自然熟的愛文芒，蒂頭是凹陷的；3. 看果粉︳剛摘下的愛文芒，表皮有白色的果粉，並會慢慢自然消失約2至3天，然後表皮會出果油。按此看其他日本專家的鑒別美味芒果方法