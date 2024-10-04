秋天養生｜潤肺益胃花生古早糖水　大廚4招花生快速鬆軟必放2種糖

花生原來秋天的最好吃、最香及新鮮，因為花生多在7、8月開花，收成剛好在10月。秋冬是滋補的時節，吃花生也十分適合。烚花生、煲湯、燜餸、煮粥、煮甜品等，溫暖的古早味花生糖水配番薯廣受歡迎，雖是簡單的傳統甜品，但要煮出鬆軟綿密的花生，台灣大廚分享４個必勝秘訣，可快速縮短熬煮花生的時間，煮起的花生也更美味！



台灣大廚阿慶師分享４個必勝秘訣，快速縮短熬煮花生的時間，煮起的花生美味鬆綿。（阿慶師Youtube影片截圖）

花生番薯糖水食譜｜花生鬆軟綿密 煮糖水4大訣竅

阿慶師分享的「古早味花生湯」（花生糖水）是台式的傳統甜品，流行於秋冬用於暖心暖身。聽起來不像是複雜的中式糖水，但原來要將花生燜到又鬆又軟，讓不少人費煞心神，浪費時間又消耗能源，而最令人無奈的是煮出來的花生仍是硬芯。阿慶師分享了自家的獨門秘訣，4大要點快速縮短熬煮花生的時間，煮出來的花生更美味，保證鬆軟綿密又好吃。

請點擊下圖看「阿慶師古早味花生番薯糖水」的步驟、入廚貼士及食譜︰

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阿慶師古早味花生番薯糖水｜食譜及貼士

材料：

花生600克

番薯23克

冰糖6湯匙

黃糖6湯匙

鹽2湯匙

水2.5公升

做法：

1 花生浸洗後，加入2湯匙鹽，再加水蓋過花生，拌勻，讓它浸泡2小時。

2 用清水沖洗花生3次，再放入雪櫃冷凍一晚。

3 花生倒入滾水，先用大火再次煮滾，轉細火，加蓋燜煮40分鐘。煮出來的顏色像奶白色。

4 加入黃糖及冰糖。用細火再熬煮3分鐘，將糖的甜味、香氣釋出。

5 煮好的花生糖水，可加冰及番薯享用。

貼士：

1 浸泡鹽水2小時後，花生轉成深色，表示鹽水已被花生吸收。

2 冷凍破壞花生組織，煮起的花生更鬆綿。

3 糖必須要待花生煮軟後才加入，若一開始加糖，花生煮不軟。加糖後，花生鬆䡝的感覺更明顯。

４黃糖用來增加甜度及香氣，冰糖用來提起回甘與甘甜味。



花生營養｜滋養補氣潤肺化痰 長生果5大益處

花生的營養豐富，蘊藏不飽和脂肪、蛋白質、礦物質及各類維他命等，素有「長生果」美譽。《本草綱目》記載：「花生益脾胃、潤肺化痰、滋養補氣、清咽止癢」。註冊中醫潘仲恆解釋，花生具醒胃和胃、潤肺化痰、滋養調氣、清咽止咳等功用。

花生益脾胃，潤肺化痰，助護心防中風，但熱量不低，3類人士要慎吃。（Karolina Grabowska/Unsplash）

按下圖了解花生5大益處︰

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1 護心防中風

2 降膽固醇

3 延緩衰老

4 預防膽結石

5 助防腸癌



【同場加映】水煮花生熱量低可多吃？即睇營養師建議 3類人士要慎吃！

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參考資料︰阿慶師