秋天養生｜潤肺益胃花生古早糖水 大廚4招花生快速鬆軟必放2種糖
花生原來秋天的最好吃、最香及新鮮，因為花生多在7、8月開花，收成剛好在10月。秋冬是滋補的時節，吃花生也十分適合。烚花生、煲湯、燜餸、煮粥、煮甜品等，溫暖的古早味花生糖水配番薯廣受歡迎，雖是簡單的傳統甜品，但要煮出鬆軟綿密的花生，台灣大廚分享４個必勝秘訣，可快速縮短熬煮花生的時間，煮起的花生也更美味！
花生番薯糖水食譜｜花生鬆軟綿密 煮糖水4大訣竅
阿慶師分享的「古早味花生湯」（花生糖水）是台式的傳統甜品，流行於秋冬用於暖心暖身。聽起來不像是複雜的中式糖水，但原來要將花生燜到又鬆又軟，讓不少人費煞心神，浪費時間又消耗能源，而最令人無奈的是煮出來的花生仍是硬芯。阿慶師分享了自家的獨門秘訣，4大要點快速縮短熬煮花生的時間，煮出來的花生更美味，保證鬆軟綿密又好吃。
請點擊下圖看「阿慶師古早味花生番薯糖水」的步驟、入廚貼士及食譜︰
阿慶師古早味花生番薯糖水｜食譜及貼士
材料：
花生600克
番薯23克
冰糖6湯匙
黃糖6湯匙
鹽2湯匙
水2.5公升
做法：
1 花生浸洗後，加入2湯匙鹽，再加水蓋過花生，拌勻，讓它浸泡2小時。
2 用清水沖洗花生3次，再放入雪櫃冷凍一晚。
3 花生倒入滾水，先用大火再次煮滾，轉細火，加蓋燜煮40分鐘。煮出來的顏色像奶白色。
4 加入黃糖及冰糖。用細火再熬煮3分鐘，將糖的甜味、香氣釋出。
5 煮好的花生糖水，可加冰及番薯享用。
貼士：
1 浸泡鹽水2小時後，花生轉成深色，表示鹽水已被花生吸收。
2 冷凍破壞花生組織，煮起的花生更鬆綿。
3 糖必須要待花生煮軟後才加入，若一開始加糖，花生煮不軟。加糖後，花生鬆䡝的感覺更明顯。
４黃糖用來增加甜度及香氣，冰糖用來提起回甘與甘甜味。
花生營養｜滋養補氣潤肺化痰 長生果5大益處
花生的營養豐富，蘊藏不飽和脂肪、蛋白質、礦物質及各類維他命等，素有「長生果」美譽。《本草綱目》記載：「花生益脾胃、潤肺化痰、滋養補氣、清咽止癢」。註冊中醫潘仲恆解釋，花生具醒胃和胃、潤肺化痰、滋養調氣、清咽止咳等功用。
按下圖了解花生5大益處︰
1 護心防中風
2 降膽固醇
3 延緩衰老
4 預防膽結石
5 助防腸癌
【同場加映】水煮花生熱量低可多吃？即睇營養師建議 3類人士要慎吃！
參考資料︰阿慶師