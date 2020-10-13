【Basque Cheesecake食譜】抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕甘香不塌秘訣

巴斯克焦香芝士蛋糕Basque Burnt Cheesecake能成為全球性的網紅甜品，猜想原因有二︰味道好、容易做。明明就焗燶了蛋糕，卻變成了美麗的誤會，人氣一度席捲全世界，當上了最instagramable的主角之一，使一眾甜品迷與芝士蛋糕控趨之若騖，由原味衍生至抹茶、伯爵茶及紫薯等，紛紛為Basque「整色整水」創造特色。

巴斯克焦香芝士蛋糕勝在簡單，基本將5樣材料拌勻，摻入抹茶粉將茶的甘香帶進芝士蛋糕。

Basque勝在夠簡單，不用太講究，不需要秘技，基本將5樣材料拌勻，用高溫200°C烘30分鐘出爐。芝士蛋糕素來予人甜膩的感覺，摻入抹茶粉將茶的甘香帶進芝士蛋糕，味道融洽，亦平衝了滯膩感。

抹茶與巴斯克焦香芝士蛋糕的味道融洽，平衝了滯膩感。

雖然是十分簡單的甜品，不過也有機會做得不美觀。看到網民各自所做的蛋糕，有些表面較平整美觀；有些中間下陷，蛋糕不成型，這可能是打蛋機以高速打勻蛋糕麵糊材料所致，大量空氣被帶入麵糊，焗完的蛋糕因較強的熱脹冷縮影響，中央會呈大面積下塌。我們提議打蛋機開中速攪拌忌廉芝士及蛋漿等。此外，蛋漿要分數次，逐少加入打勻，在完全融合後再添，防止油水分離。

按下圖觀察做巴斯克焦香芝士蛋糕的細節及一些較易被忽略的重點︰

+ 3 + 3 + 3

巴斯克芝士蛋糕的發源地據聞是西班牙城市多若斯迪亞（San Sebastián），一間名為La Viña Bar的餐廳始創，傳統的做法用經典的芝士蛋糕配料︰糖、忌廉、雞蛋和忌廉芝士製成，沒有任何撻皮，放在高溫下烘烤，使邊緣變焦、變硬，中心保持糊狀像卡士達醬。如今流傳各地後，巴斯克芝士蛋糕已出現不同變化，例如蛋糕的質感做得堅實一點，不會太稀爛方便切開。而不變的是粗糙「是但」的邊緣，神秘又焦黑的外表。

抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕，抹茶綠更令人心動。

抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕食譜

攝錄、攝影：陳嘉杰、陳錦超

剪接：黃卓敏

健康小貼士︰

奶製品是補鈣的好選擇，芝士含鈣量多，有助鈣吸收。另外，芝士的乳酸菌有利於維持人體腸道內正常菌群的穩定性，防治便秘和腹瀉。忌廉芝士的脂肪含量豐富，但熱量高，需控制體重及減肥人士宜淺嚐。

芝士蛋糕熱量高，需控制體重及減肥人士宜淺嚐。

巴斯克焦香芝士蛋糕食譜

按下圖有原味Basque Burnt Cheesecake的詳細步驟︰

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