【抗癌食物】美研究指每天吃蘋果助抗乳癌　多吃蔥蒜香草7類食物

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富含營養的飲食，例如蔬果、深海魚類及香草，可以幫助降低患乳癌的風險。癌症成因複雜，但飲食影響是主因之一，乳癌是女性中最常見的癌症，預防乳癌可多吃以下7類食物，幫助對抗癌細胞，強化身體機能。

有外國研究指出，每周吃2份藍莓或桃子，有助降低罹患乳癌的風險，但需要更多研究加以證實。（Karolina Grabowska/Pexels）

每年10月被稱為「粉紅十月」，香港癌症基金會聯同各地組織，喚醒大眾關注及認識乳房健康。 乳癌是香港婦女最常見的癌症，位列致命癌症第三位，平均每15位香港婦女，便有一位於一生中有機會患上乳癌，確診人數更每年不斷上升。定期自我檢查乳房，可及早發現乳癌及診治，能大大提高痊癒機會。

每年10月被稱為「粉紅十月」，香港癌症基金會聯同各地組織，喚醒大眾關注及認識乳房健康。 （Anna Tarazevich/Pexels）

均衡飲食亦是重要一環，降低罹患乳癌的風險，在各樣研究中，基本上沒有特定食物能絕對抗癌。不過，某些食物中富含抗氧化物及營養素，經常進食可幫助降低患上乳癌的風險。

請按圖了解7大類食物有助預防乳癌︰

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據香港癌症基金會資料，奉行均衡飲食，多吃高纖的食物，少吃紅肉、加工、醃製、煙燻、高油鹽糖的食物及酒精，有助強健體質，減低罹患乳癌的風險。

請避免食用以下8大食物有助防癌︰

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參考資料︰香港癌症基金會/Pub Med/Healthline/HEHO/早安健康

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