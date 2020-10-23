【素食展2020】過百素食品特價割引　精選40款素湯速食便餐植物奶

2020年除了400次咖啡、巴斯克焦香芝士蛋糕外，新餐肉也是輿論性十足的飲食熱話。素食文化風行全球，香港素食展由即日起至10月25日一連三天會展舉行，平日零售價略高的素食貨品，包括養生素湯、新豬肉、健康意大利飯及植物奶等，記者現場所見，均以震撼價錢「大割引」。我們精選了CP值甚高的素食貨品，體貼一眾平日忙到無時間煮飯的都市人，也可以忙裡偷閒趁10多分鐘來個窩心、健康及溫飽的快餐。

咖喱綜合蔬菜意大利飯適合純素人士及一般人士食用，屬無麩質食物。

打破快餐沒營養的宿命

新冠肺炎帶來生活上多方面的影響，大眾對環境及個人衞生、飲食健康和營養保健提高了關注。細菌有時防不勝防，我們更須提高自身的免疫力，抵抗病菌入侵，從飲食及營養着手是我們能力所及的事，但要在平衡忙碌的生活下，追求快靚正的節奏，亦不想餐餐叫外賣，市面充斥多元化的方便餐，一叮即食、翻熱即飲，它們亦嘗試打破快餐等於沒有營養的宿命。加上素食品包裝愈見新潮，要面向年青人市場、非素食者市場及講究生活態度的群眾已是不爭的事實。

各式養生湯包方便省時，用熱水浸熱，用微波爐（拆包裝）加熱均可，只需3-5分鐘可享熱湯。

為體貼都市人急促的生活節奏、習慣及需要，即使未能下廚，方便食品是開飯良伴，有飯有湯不再是遙不可及的事。例如速煮的野菜（菌）意大利飯，20分鐘加水煮透已是一大進步，相比傳統要花大量時間烹調省時不少。記者嘗試加熱水用微波爐烹煮，大火煮7分鐘（只供參考）同樣生米變熟飯。養生湯包-蓮藕核桃栗子燉素湯，同樣方便省時，用熱水浸熱，用微波爐（拆包裝）加熱，不消3分鐘熱湯送到。

2020年素食展素貨之選，由於產品眾多，精選以下40款供大家參考︰

+ 41 + 41 + 41

樂活博覽暨亞洲素食展2020，於23/10-25/10，一連三天會展舉行。（大會提供）

素食展詳情：

10月23-24（星期五、六）：10:30 am – 7:30 pm，公眾人士可於網上登記，獲取免費門票參觀亞洲素食展公眾館、樂活博覽公眾區。 10月25（星期日）：11:00 am – 8:00 pm，公眾人士需購入場票$20，展館各區均對外開放。展會期間場地有防疫措拖安排，請公眾配合安心參觀。

香港近幾年的素食文化與全球接軌，有賴大眾支持及接納，新興素食品漸趨多元，同時不乏大眾聲音討論素食與健康的平衡，輿論眾說紛云。吃素之目的並不單一，但消費者有更多食品選擇會是樂見之事。受著新冠肺炎的衝擊，世界整體的零售及餐飲等市場經營困難，而素食品、植物奶及有機農產品的銷量卻逆市攀升。素食品要做到美味、健康並廣受歡迎尚有漫漫長路，而在環境保護及動物權益保障等範疇中，有心人仍在努力不懈爭取更多人關注與行動。進行素食習慣，體驗素食文化是出一己之力，期望集腋成裘支持食物鏈走向可持續性發展。