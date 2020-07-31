【素食譜大全】居家抗疫必學20道健康素菜　簡單易學提升免疫力

燜雞翼、煎豬扒或蒸排骨，多碟炒青菜便成一頓家常便飯，吃剩的還可以帶飯上班，不用餐餐食飯盒叫外賣，會是大家的日常寫照嗎？

新冠肺炎疫情下訓練出不少「抗疫廚神」，大家鑽研了人氣的400次咖啡、巴斯克焦香芝士蛋糕和家常小菜之外，健康、簡單及少油的素菜範疇，其實也有不少精彩的選擇。簡單易學，貼地不複雜；不用高技巧，不需一蘿蘿材料或調味料，即使只用一樣食材，已經可以做一頓甘之如飴的可口菜式。營養師亦常提及蔬菜有豐富的各種維他命、抗氧化物和礦物質，有助提升身體的免疫能力及抗炎，防禦病毒入侵。

以下20道簡單健康素菜，含各類型素菜光譜，供大家參考︰

溫拌杏鮑菇︰如手撕雞美味，開胃惹味，可解食慾不振。

溫拌杏鮑菇

溫拌杏鮑菇食譜

醬燒南瓜︰滴水不加的菜式，用30分鐘便煮好香甜南瓜，下飯最好。

醬燒南瓜

醬燒南瓜食譜

香辣土豆片︰易做及易學，有少少辣，但辣度可按個人需要調整。

香辣土豆片食譜

上湯浸萵筍︰清爽細嫩的萵筍，用15分鐘做妥的家常菜，低卡高纖。

上湯浸萵筍

上湯浸萵筍食譜

醬爆茄子︰茄子可以不變黑！大約20分鐘，惹味下飯的家常菜已能做妥。

醬爆茄子

醬爆茄子食譜

金銀蛋莧菜︰莧菜在夏天當造，最好吃又多人熟悉的，配鹹蛋及皮蛋來提鮮，消暑清甜。

金銀蛋莧菜食譜

素麻婆豆腐︰下飯一流的菜式，簡單易學的家常菜，用香菇代豬肉碎，麻辣鮮香。

素麻婆豆腐

素麻婆豆腐食譜

酸辣土豆絲︰清爽及惹味的土豆絲，用刮皮或刮絲的小工具將薯仔刨、刨、刨，約20分鐘的家常菜超好吃。

酸辣土豆絲食譜

百合啡菇炒蘆筍︰有齊五色蔬菜，高纖及有營養的小菜，用來帶飯做便當也不錯。

百合啡菇炒蘆筍食譜

麻醬番茄︰夏日最佳的消暑冷盤，花15分鐘的簡易星級日式美食。

麻醬番茄

麻醬番茄食譜

涼拌菠菜︰爽脆及鮮甜的日式名菜，不來幾簡單，全靠一塊壽司蓆，方便快捷。

涼拌菠菜食譜

拍青瓜︰爽口的涼拌菜，做法容易，做好了放入雪櫃，兩三日內隨時可吃，記得醬汁要入味最緊要「拍」！

拍青瓜食譜

莎莎醬涼拌豆腐︰番茄及紅椒做成Salsa，拌酸辣開胃醬汁，加嫩豆腐是夏日透心涼的前菜。

莎莎醬涼拌豆腐食譜

涼拌沙葛黑木耳︰酸辣清爽的醬汁可配搭多元化的食材，揀了一白一黑、一爽一脆的沙葛及黑木耳，有助生津及降血壓。

涼拌沙葛黑木耳

涼拌沙葛黑木耳食譜

花雕溏心蛋︰必成功做溏心蛋的方法值得收藏，蛋黃流心及嫩滑，整道菜酒香怡人。

花雕溏心蛋

花雕溏心蛋食譜

豆角炒蛋︰經濟又簡單的家常菜，是我們的童年快樂滋味。

豆角炒蛋

豆角炒蛋食譜

麻醬椰菜卷︰簡易的夏天菜，菜鮮清爽，一口一件享蔬菜甜味，掃空心煩的感覺。

麻醬椰菜卷

麻醬椰菜卷食譜

蘑菇薯仔蛋餅︰免焗超簡單的蛋餅，方便懶人可以15分鐘開飯。

蘑菇薯仔蛋餅

蘑菇薯仔蛋餅食譜

茄子煎蛋︰食平啲的簡單家常菜，這樣做蛋料理及茄子料理原來超美味！

茄子煎蛋

茄子煎蛋食譜

日本蔬菜達人教揀蔬菜

平日購買食材，大家或者遇到難題，未知在同一價錢下，如何挑選到較佳的品質。日常買得較多的可能是番茄、薯仔、洋蔥、生菜、椰菜及紅蘿蔔等，以下有日本蔬菜達人教大家最簡單的主要方法，以目測，不用摸來摸去，也鑒別到更好吃及更甜的一份。

按圖了解揀蔬菜貼士︰（依次有番茄、南瓜、紅蘿蔔、洋蔥、椰菜、薯仔、蓮藕、粟米、生菜、番薯、青瓜及菠菜）