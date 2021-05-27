阿爺廚房｜鼎爺傳授陳皮鴨腿湯飯竅門　保留絲瓜爽脆要謹記一步驟

教煮
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以下「陳皮鴨腿湯飯 」食譜內容節錄自《鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜》。鼎爺自小受嚴格的烹飪訓練，對煮和食有獨到的心得，認真挑選有質素的食材，在他的字典裏沒有「求其」和「將就」的字眼。秉承他一向不藏私的作風，書內每一個菜式都有他的烹飪心得，讓各位讀者能炮製出色香味兼備的小菜、湯、飯麵及糖水。

材料

米鴨1隻（約3斤）

陳皮3個

豬尾骨1斤

瘦肉半斤

鹹水草8-10條

金華火腿半兩

白胡椒少許

絲瓜1條

薑5片

滴珠油

芫茜適量（分開頭和葉）

白飯

鼎爺陳皮鴨腿湯飯食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）

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鼎爺廚房２：懷舊風味撚手菜（萬里機構授權使用）

書名：鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面。

2017年夏，他出版首本食譜《鼎爺廚房~家傳粵式手工菜》大受歡迎，在半年內再版十多次，成為當年綜合圖書類別銷量冠軍。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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