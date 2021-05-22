蒜頭冷知識｜大蒜生吃比煮熟好？3大原則教你挑選好品質蒜頭

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-22 15:02

不管身處世界哪個地方，蒜頭都是一種常常需要用到的食材！但是蒜頭要怎麼挑呢？什麼才是好蒜頭呢？蒜頭價格節節升高，到底要怎麼買才不會虧呢？

網友廖炯程在Facebook廚藝公社發文介紹蒜頭，又稱大蒜，古時也稱為《葫》，一聽就知道又是西域來的神物，是一種百合科多年生草本植物，就是驅魔電影常看到的那種，吃素人中的五辛之一。

大蒜中含有兩個特別的物質，蒜氨酸和蒜酶，當你拍碎大蒜的同時，兩種物質會合成一種超強的生化武器「大蒜素」，散發出強烈的大蒜氣味來源，有超級強的殺菌作用。《幽靈刺客》出差時都必須帶著他，如果吸血鬼是一種病毒的病徵，那怕大蒜就有強烈的合理性了！前陣子缺酒精的時候，拿蒜泥來消毒應該效果也很好。

所以有些地方的習俗，會在門口掛上大蒜，一來是為了風乾它，二來也有趨吉避凶的意思。（不管是病菌蚊蟲，還是來討債的都會避開才是）

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台灣的大蒜比進口的更辣，原因在進口大蒜必須降低水份，長期運輸過程才不會容易發霉，以至於大蒜素較少。

在香腸攤檔買烤香腸時旁邊有著生大蒜搭配，是最完美的黃金組合，因為大蒜能夠阻止硝酸鹽轉換成亞硝酸胺，發現這個的人應該要提名諾貝爾獎。

大蒜生吃比煮熟好，如要煮不要超過15分鐘，因為大蒜素遇熱後就會消失，所以爆香後的大蒜就會失去臭味與辣味了。

重點：

- 大蒜素的強力殺菌作用，是一種廣泛型抗菌素。 - 大蒜素要跟脂溶性油混合營養價值高。 - 遇到吸血鬼不要拿爆炒過的大蒜攻擊他，會不中。

▼挑選蒜頭原則（按下圖看清！👇👇👇）

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