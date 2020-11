【阿爺廚房】海膽蒸蛋白開水比例最關鍵　粟米肉粒變新鮮鑊氣小菜

今次阿爺四道快手家常菜,速戰速決不難學,四味菜的共通點夠「鮮」,海膽蒸蛋白、海膽炒飯,新鮮海膽啖啖肉!冬菇海味燜節瓜內藏鮮青口,大隻又厚肉,阿爺絕招快剝青口鬚,乾淨又容易。另外,粟米肉粒新鮮熱辣粒粒金黃飽滿。

阿爺教海膽炒飯,炒飯要先加鹽才加海膽,否則海膽會溶掉。(阿爺廚房影片截圖)

阿爺粟米肉粒

先學阿爺粟米肉粒,普通不過的例牌碟頭餐,外面吃到是粟米忌廉「醬」撈罐頭粟米加肉粒,「show me your love」為頹飯賺回不少分數。譚玉瑛見鼎爺的粟米肉粒似小菜,粒粒分明有光澤,大火猛鑊快炒盡顯「炒嘢」功架,直言盛讚「show me your quali.!」

海膽蒸蛋白

「鮮」除了魚加羊,海膽加蛋白也是「鮮」的代表,兩者擦出的火花震撼味蕾,令人食指大動。為配合有飽滿水分的海膽,蛋白︰涼開水比例改一改,便成必勝的方程式,海膽蒸蛋白甫一登場即成「白飯殺手」。

冬菇海味燜節瓜

聽來名字好普通,但細心留意燜節瓜、除青口鬚及處理乾瑤柱的竅門時,此道家常小菜必學到位不離地,過時過節成為「做節菜」亦大方得體。

海膽炒飯

剛才三道餸已經秒殺新鮮白飯?乘勝追擊運用海膽、蛋白炒冷飯加蔥花,4樣材料炒兩炒又成滋味大菜。原來香港以往的漁民吃海膽多過吃雞蛋,經日本菜推廣及影響後,海膽身價飛升,自己買兩板鮮海膽炒飯做菜,相比在餐廳吃的更划算。

