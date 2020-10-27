【阿爺廚房-霸王雞食譜】懷舊風味要用大地魚　鼎爺教這樣做更香

教煮
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讓我們一起觀摩鼎爺懷舊、惹味的撚手菜，再度認識粵菜的精巧和美好！以下內容節錄自《鼎爺廚房２：懷舊風味撚手菜》。

霸王雞材料

新鮮雞 1 隻（約 2 斤多些）

鹹水草 8-10 條

大地魚 2 條

瑤柱

蝦米

八角

桂皮

香葉

白胡椒（拍裂）

鼎爺霸王雞食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓

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鼎爺廚房２：懷舊風味撚手菜（萬里機構授權使用）

書名：鼎爺廚房２：懷舊風味撚手菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝;同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於 2016 年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面。

2017 年夏，他出版首本食譜《鼎爺廚房 ~ 家傳粵式手工菜》大受歡迎，在半年內再版十多次，成為當年綜合圖書類別銷量冠軍。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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