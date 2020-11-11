飲食熱話｜茶葉蛋選顏色深還是淺？愈入味鈉含量愈高多吃恐致水腫

便利店食物不斷推陳出新，但熱狗、茶葉蛋、關東煮卻是長年不敗的熱銷商品。日前一名台灣網友好奇提問「茶葉蛋挑選顏色深還是顏色淺的」，問題曝光掀起眾人熱議，更釣出便利店員曝茶葉蛋煮法。

原PO在Facebook社團「全家便利商店/7-11 超商新品&好物分享區」發文指出，「民調一下，超商（便利店）買茶葉蛋是選上層淡味派還是下層入味派，聽說兩派各有擁護者，我個人偏愛入味派」。

貼文一出，網友一面倒選擇入味派及引出便利店員回應（按下圖看清👇👇👇）

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「當然是愈入味愈好」、「入味~買回家發現裡面是白色的真的不行」、「當然是要入味，不然我自己煮水煮蛋就好」、「我都選超黑的那種」、「入味派，最喜歡買黑得跟鐵蛋一樣的茶葉蛋」、「絕對要撈最下面的入味派」。

留言釣出便利店員回應，「要看店家怎麼煮蛋，我們店習慣將生蛋排整齊放在鍋底，然後才是放原本還沒賣完的茶葉蛋，滷汁過濾完在倒回鍋中繼續保溫，這樣下面的雞蛋能持續滷汁入味，滷汁過濾才不會整鍋髒髒的看起來賣相不佳，前一天沒賣完的再滷會比較入味」。

便利店買茶葉蛋是選上層淡味派還是下層入味派？（資料圖片）

此外，也有人分享挑蛋要訣，「我都選小裂縫多的，不選只裂一條大縫的，比較好剝蛋不會黏在殼上，味道也剛好」、「蛋殼顏色要深，裂痕也要有才行」、「我都挑顏色深裂痕多的」。

事實上，過去就有營養師揭密為何茶葉蛋外表呈現鐵灰色，原因為雞蛋中的物質經加熱後的反應，蛋白內含天然物質硫化氫、蛋黃中則有氧化鐵，經過加熱後形成硫化鐵，於是在蛋白與蛋黃交界處，形成鐵灰色的一層，值得注意的是，顏色較深代表滷製時間長，因此鈉含量較高，吃多恐引發水腫。

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茶葉蛋食譜

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