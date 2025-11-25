薯仔食譜｜酸辣土豆絲簡易家常菜　下鍋前多做1步清爽惹味防變黑

薯仔食譜｜薯仔菜式令人百吃不厭，當中一味中式的家常菜「酸辣土豆絲」清爽香辣，絕對是舌尖上的美味。炒土豆絲不難，但炒一碟不糊化的土豆絲，簡易秘訣好易學會。



酸辣土豆絲食譜｜分生炒、熟炒兩種

土豆，即薯仔、馬鈴薯。酸辣土豆絲是北方及川菜館的常見菜式，分兩種，一種熟炒，一種生炒。熟炒即先灼熟土豆絲後，再下鍋翻炒。生炒，顧名思義，用生薯仔切絲或刨絲後，下鍋翻炒至熟透。前者顏色比較鮮亮，後者工序較少，香味較濃。

刨好的薯仔絲可以熟炒和生炒兩種。（pixabay）

炒酸辣土豆絲食譜｜洗走澱粉 防氧化變黑

炒要用中慢火煸炒，煸乾水氣，見油不見水的時候再加入調味料繼續煸炒，炒至乾香，由生炒至熟。若先灼熟薯絲後炒，可以在薯絲被灼熟後，下冷水浸泡，口感更爽，繼而用中大火翻炒加調味完成。薯仔營養｜控血糖助排便薯仔8好處3類人慎食 1種食法增死亡風險

基本上，炒土豆絲的製法簡單，薯仔切薄、切幼、切平均，如果刀工不好，用刨刀可保證水準。切絲後的薯仔，要放入水，洗走身上的澱粉及防止因接觸空氣氧化而變黑。

酸辣土豆絲食譜

食譜 酸辣土豆絲（炒） 材料 薯仔450克、辣椒乾8克、辣椒油1湯匙、白醋2茶匙、鹽少許 做法 1.將薯仔刨絲後浸水。 2.下油熱鍋，加辣椒乾，以中火爆炒。 3.轉小火，翻炒薯仔絲至入味，約1分鐘。 4.加入辣椒油、白醋及鹽調味，炒勻完成。

健康小貼士：

薯仔主要成分為澱粉，含豐富的維他命C與鉀，另外有蛋白質、醣類、維他命B1及礦物質。薯仔比較傾向是主食類，每100克有81大卡熱量，這在澱粉類食物中算低。熱量低過飯，其實是減磅好幫手。

攝錄︰李思敏、馮嘉雯

剪接：李思敏



