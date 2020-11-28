【健康湯水食譜】杞子桑椹淮山湯補肝腎　紓緩眼疲勞哪些人慎服？

長期對電腦，眼睛疲勞人士，可服杞子桑椹淮山湯 ，有補益肝腎及明目之效。桑椹子是桑樹果實，即一般所說的桑莓，可以新鮮吃，也可以曬乾後入藥，據傳有「民間聖果」之稱。

攝影︰尹嘉蔚

杞子桑椹淮山湯有補益肝腎及明目之效。

《本草備要》記載︰「桑椹，甘涼。色黑入腎而補水，利五臟關節，安魂鎮神，聰耳明目，生津止渴…」潘仲恆醫師提醒桑椹，性味甘寒，雖有補肝益腎，滋陰補血，生津潤腸之功，卻因性寒，不宜多吃，孕婦慎食，量多會影響腸胃，煲湯時用10 克屬安全分量。

而平日煲湯常用的蜜棗，可補益脾胃，滋養陰血，養心安神，但潘仲恆醫師提醒脾胃虛寒者不宜多吃蜜棗，牙病患者也不宜食用蜜棗，至於，有宿疾及便秘患者、糖尿病患者應慎吃蜜棗。

湯中有蜜棗，脾胃虛寒者不宜多吃蜜棗。

杞子桑椹淮山湯，味帶果香，入喉舒暢，味道微酸帶甘甜，生津止渴，跟紅蘿蔔及粟米味道匹配，湯色呈琥珀色，清徹有光澤。在乾燥的天氣中喝杞子桑椹淮山湯補充水分，濕潤口腔，滋養乾涸喉嚨，改善眼睛疲勞十分合適。

杞子桑椹淮山湯食譜

按圖了解食材的療效︰

註冊中醫師潘仲恆對「杞子桑椹淮山湯」的食用建議︰

~杞子桑椹淮山湯可補益肝腎及明目。 ~桑椹子性寒，量多會影響腸胃，不宜多吃，孕婦慎食。 ~每周可飲1次，每次1湯碗。 ~如有疑問，請向中醫師諮詢。

桑椹子性寒，量多會影響腸胃，不宜多吃，孕婦應慎食。

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