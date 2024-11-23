小雪湯水食譜｜姬松茸蟲草花栗子湯補肝腎　防寒不易倦1類人不宜

二十四節氣中的「小雪」剛過，養生飲食上開始要留意「防寒養腎」，多喝一點補益肝腎的湯水，吃栗子、淮山等溫補性及益腎的食物尤為重要。腎好與腎氣足，便不容易畏寒及感到疲倦。 姬松茸蟲草花栗子湯，就有補益肝腎之效，還能養心安神，一家大小也適合飲用。

攝影︰尹嘉蔚



姬松茸蟲草花栗子湯，一家大小適合飲用。

小雪湯水食譜｜姬松茸蟲草花栗子湯 養心安神

曾與大家分享素湯的鮮甜秘訣，不用肉類也有美味清甜的湯水。此款「姬松茸蟲草花栗子湯」也是素湯，註冊中醫師潘仲恆指此湯可以養心安神，補益肝腎。姬松茸及蟲草花皆為菇菌，鮮味突出，用上栗子、淮山、圓肉及杞子煲湯，味甜、湯香、質滑。

姬松茸蟲草花栗子湯

小雪湯水食譜｜姬松茸健腦益腎 質感似豬肉

姬松茸，又稱巴西菇，原為巴西珍貴野生食用菌，至今各地已廣泛生產，價格相應下調，以乾貨出售，至今算是普羅的養生食材。姬松茸有助健腦益腎，扶正補虛，味道帶甜，味芳香，吸水性高，煲湯後的質感有點似豬肉，可增加素湯的層次。

姬松茸蟲草花栗子湯，湯色呈現橙黃，味道甘甜清香。

小雪湯水食譜｜蟲草花勿浸泡太久 免失療效

蟲草花能益肝腎，又名北冬蟲草、不老草、蛹蟲草等，吃蟲草花是否吃蟲？不是！蟲草花非蟲也非草，屬於食用真菌，並沒有蟲體，只是一堆橙黃色的草。建議不要清洗及浸泡蟲草花太久，否則表面的真菌孢子粉流失，會影響食用療效，輕輕沖洗即可。好的蟲草花湯，湯色呈現橙黃色，清亮透明，喝來甘甜清香。

姬松茸蟲草花栗子湯食譜

姬松茸蟲草花栗子湯食譜（4-6人分量）

材料︰

姬松茸1/2両

蟲草花1両

栗子10粒

淮山1両

杞子1/2両

圓肉1/2両

水2公升

鹽適量

做法︰

1. 洗淨全部材料。

2. 杞子、圓肉浸15分鐘。

3. 大火煲滾水後，加入全部材料。

4. 水再煲滾後，轉慢火煲1.5小時，加鹽調味完成。

按圖了解食材的療效︰

+ 2

姬松茸：性平味甘，健腦益腎，扶正補虛

蟲草花：性平、溫，味甘。益肝腎、補精髓、止血化痰

栗子：性味甘，溫，養胃健脾，補腎強筋，活血止血

淮山：味甘，性平，益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶

圓肉（龍眼乾）：味甘，性溫，補益心脾，養血安神

杞子：味甘，性平，助補肝腎，明目

註冊中醫師潘仲恆對「姬松茸蟲草花栗子湯」的食用建議︰

有助補益肝腎，養心安神。

一家大小可喝，但痛風人士不宜飲用。

每周可飲1-2湯碗（1-2次）。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



姬松茸蟲草花栗子湯助補益肝腎，養心安神。

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