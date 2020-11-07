【立冬湯水食譜】麻油鮮菇薑湯　溫胃散寒行氣活血抗手足冰冷

立冬後養生及進補要注意「防寒養腎」，容易手腳冰冷的人，不妨以湯水調理身體。香港在立冬後天氣不太冷，養生原則可遵從一個「藏」字，意思是要「藏精、藏氣、藏神」，建議大家要早睡，補養陽氣。 攝影︰尹嘉蔚

中醫師提醒冬令進補不可盲目進行，一定要依個人體質，即中醫學說上提到的氣虛、血虛、陰虛、陽虛等分別才去進補，氣血陰陽平衡的人是不需要進補的，否則補得不恰當，反而會擾亂氣血陰陽的平衡。立冬後早晚溫差較大，更要注意的是保暖，可行氣活血的湯水偏溫補的湯水有助加速血液循環，身體產熱更感溫暖。

加上立冬後，中醫提醒要補養陽氣，少吃生冷，吃溫補性及益腎的食物，飲食方面應着重「防寒養腎」，固腎禦寒，增強身體抵抗力。台灣人室冬天裡會常吃麻油雞湯補身，湯頭有生薑、雞塊及麻油等。若果想轉為素湯，可用杏鮑菇及猴頭菇代替雞，猴頭菇的作用，主以補虛及幫助消化。中醫師解釋猴頭菇和淮山一樣，藥性較輕，起效慢，適合平素滋補。

麻油鮮菇薑湯食譜

按圖了解食材的療效︰

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註冊中醫師潘仲恆對「麻油鮮菇薑湯」的食用建議︰

~ 麻油鮮菇薑湯可溫胃散寒，四肢冰冷，經常吃生冷導致胃痛及怕冷人士適合飲用。 ~胃痛人士最好只飲湯不宜吃湯料。 ~ 每周可飲1次，每次1湯碗。 ~ 容易心煩失眠、口燥咽干、小便短黃、大便乾結、口腔潰瘍（生痱滋）不宜飲用。陰虛有火，內熱旺盛者忌喝。 ~ 如有疑問，請向中醫師諮詢。

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