降血脂｜飲食7步降三酸甘油脂防中風　吃豆腐三文魚水果日限幾多?

平日吃太多精製麵粉（白麵包、蛋糕）及含反式脂肪的食物等，有可能令體內的三酸甘油脂太高，這樣有可能提高了罹患心血管疾病、高血壓及糖尿病等風險。要降低三酸甘油脂，多注意生活細節，簡單7步就辦得到。

營養學家Jessica Ash解釋三酸甘油脂（Triglycerides），一是從飲食中吸收，二是靠自己的肝臟去製造，它有助供應能量給人體。三酸甘油脂是血脂之一種，即血液中的脂肪，另一種較為人認識的是膽固醇。當三酸甘油脂及膽固醇的濃度高於正常值，便稱為高血脂症。

吃太多水果有可能會造成高血糖之外，果糖最能直接進入新陳代謝，更易轉成三酸甘油脂。（Unsplash）

不止膽固醇，如果三酸甘油脂太高也會阻塞血管，還容易有高血壓及高血糖等問題。營養師吳耀芬（Kathy）在受訪時表示，人體內的三酸甘油脂過高，會形成血管硬化及阻塞，增加患上心血管疾病、腦中風的風險。從飲食及生活型態著手，有望降低三酸甘油脂值。

按圖參考飲食7招有助降三酸甘油脂︰

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雖然，水果是健康的食物，據衛生防護中心資料，成人每天宜進食最少兩份水果，一份水果約等於兩個小型水果（布冧、奇異果）、一個中型水果（橙、蘋果）、半個大型水果（香蕉、西柚）、半碗水果塊或粒狀的水果（西瓜、士多啤梨）。但吃過量水果並不健康，台灣有肥胖研究學會體重專家表示，果糖攝取過多，會在體內更易轉換成三酸甘油酯，一餐中的水果分量宜控制在1個拳頭大，一天不超過2個拳頭，舉例說每餐（一天三餐）吃一個小型水果、半個中型水果、1/6個大型水果。

參考資料：Healthline/WebMD/早安健康