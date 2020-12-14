食安中心籲2款芝麻油含致癌物須回收！降血糖抗氧化芝麻油4大益處

食物安全中心早前在兩款芝麻油中驗出含有可能致癌的環氧乙烷，呼籲市民勿食用兩款意大利進口芝麻油，並須把產品下架回收，若已購入受影響產品，亦應停止食用。 其實芝麻油，是每個廚房的必需品、下廚不可或缺的調味材料，不僅帶有獨特的芝麻香氣，還具益氣活血等對身體健康的營養素。

美國毒物與疾病登記署指，若持續數月至數年期間吸入低劑量的環氧乙烷，會引起眼睛、皮膚和呼吸道受到刺激，影響神經系統，導致頭痛、噁心、嘔吐、記憶力減退和肢體麻木等情況出現。已有證據顯示，短時間内吸入高劑量環氧乙烷下，甚至增流產的風險。

按下圖看須回收的2款含致癌物的芝麻油，如你剛好買了，也要即時停用啊！

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芝麻油好處

雖然芝麻油這次鬧了場風波，被驗出含致癌物，但只要慎選產品，大部分還是安全食用的。最重要是芝麻油有不少健康好處，有益氣活血之效。從一顆顆小芝麻製成，不僅是飲食中的調味料，還含有豐富有益身體的營養素！

芝麻油不但是提升食物味道香氣的調味料，還有不少健康益處。（percy-pham@unsplash）

按下圖看芝麻油四大好處！

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芝麻油好處

1.消炎

芝麻油中的芝麻素有消炎和抗氧化的作用，可以保護軟骨和治療關節發炎。據一個為期28天的研究顯示，研究人員以每天喂食老鼠佔體重0.2%劑量的芝麻油，其氧化應激和關節炎症狀顯著減少。

2.控制血糖

血紅蛋白水平是長期血糖控制的指標。麻油中的高抗氧化劑木酚素和不飽和脂肪酸，更可提高身體調節血液糖分和脂肪的能力。研究指出，2型糖尿病人服用麻油90天可顯著降低空腹血糖和血紅蛋白。

3.護心

芝麻油含82％的不飽和脂肪酸，當中的奧米加脂肪酸和亞油酸是不飽和脂肪酸，能代替飽和脂肪酸，容易被人體分解吸收和利用，以促進膽固醇的代謝，並有助於消除動脈血管壁上的沉積物。降低糖尿病患者的血脂水平。在預防心臟病方面起著重要作用。一項針對48個高膽固醇血症患者為期1個月的研究發現，每天食用4湯匙（約59毫升）芝麻油比食用同等分量橄欖油的人，體内不良膽固醇和甘油三酸酯含量的下降幅度更大。

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4.抗氧化

芝麻油含有芝麻酚和芝麻素酚兩種抗氧化劑，有助於減少自由基引起的細胞損傷。一項研究中，每磅體重每天接受約2至5毫升芝麻油（每千克5或10毫升）的大鼠的抗氧化活性增加。芝麻油在身體表面局部使用時可能會有類似的效果。一項動物研究表明，它可以通過抑制黃嘌呤氧化酶和一氧化氮，減低自由基的化合物產生，從而減少細胞損傷。自由基在細胞中積累或會導致炎症和疾病。

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資料來源：Healthline -10 Science-Backed Benefits of Sesame Oil