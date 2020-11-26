黑芝麻營養｜高鈣抗氧化比白芝麻好？食用前多做2個步驟助吸收

「長期食用黑芝麻可以讓頭髮變黑」，許多白髮困擾的人都聽過或是嘗試過這個偏方，台灣台安醫院營養師劉怡里表示，黑芝麻屬於高鈣堅果，也含有豐富的鐵及鋅、維他命E，具有抗氧化功能，可說好處多多，但能否讓頭髮由白轉黑，則仍須進一步臨床研究。

相關文章：【堅果營養】銀髮族吃腰果核桃護心血管 成人兒童要多吃邊幾款？👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

至於最近幾年相當受歡迎的芝麻素（Sesamin）保健食品，劉怡里指出，芝麻素為芝麻中脂溶性抗氧化群芝麻木酚素（Lignans）為主要成分，在芝麻中含量0.5%至1.2%，經由萃取純化，製成保健食品。

研究發現，該成分具有強效的抗氧化作用，有助於控制血壓、血脂，以及提高肝臟功能，且有不錯的助眠效果。不過，芝麻素僅佔芝麻含量不到1%，如想單純從芝麻中攝取到足量芝麻素，以達到保健功效，可能必須食用相當多的芝麻產品，而芝麻堅果熱量偏高，可能未能得利，先受其害。

黑芝麻鈣含量比白芝麻高？食用前多做2個步驟有助營養吸收……（點擊下圖看清！👇👇👇）

劉怡里指出，黑芝麻為高鈣堅果，平均每100公克黑芝麻，就含有1,497毫克的鈣，反觀白芝麻的鈣含量卻相當低，100公克僅含76毫克的鈣，差距甚大。

若想要攝取黑芝麻營養成分，建議先煮或炒熟，再磨成粉狀，這樣做能提高人體吸收力，劉怡里建議，民眾在喝牛奶或是豆漿時，可以添加黑芝麻粉，除了增加口感變化，也能提高鈣質攝取量，建議每天可以添加2小湯匙的份量。

至於經常攝取芝麻素能帶來多少健康好處？營養師表示，目前相關研究結果仍不多，只能說芝麻素具有不錯的抗氧化效益，且能維持心血管功能，也有一些助眠效果。

相關食譜：【芝麻糊食譜】黑芝麻潤膚養顏抗氧化 加白米添香滑

芝麻糊食譜

延伸閱讀：

早餐這樣吃！ 研究：多吃全穀類食物可降低糖尿病風險

「糖」與「醣」怎麼分？ 影響血糖起伏變化最大的是它

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】