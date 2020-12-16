阿爺廚房｜冬至做節菜精選　金蠔天使蝦番茄炒蛋花蛤湯鼎爺有秘技

將近冬至，因「禁堂食」緣故及新冠肺炎帶來的經濟影響，不少香港市民可能「轉陣」，揀幾道能在家中發揮的家常小菜，節約實惠，更體貼現實需要。若然未想到該煮甚麼來照顧一家大小，我們精選以下四道鼎爺的「做節菜」，不妨再重溫阿爺的示範。

鼎爺廚房帶來冬至做節菜示範，一般家庭可應付。（阿爺廚房影片截圖）

番茄花蛤湯

家常湯水「番茄花蛤湯」，雖不是名貴菜式，但湯水的鮮甜可口猶勝珍饈百味，何況家中廚房沒有中酒樓的設備，溫暖簡易的家常便飯，祈求一家人健康平安，已是生活中珍貴的成果。處理花蛤，阿爺教路記得要汆水至口微開，方便花蛤吐沙，然後先煮腍番茄取甜，再放花烚取鮮，還有一樣「必殺技」令湯水更滑，做到鹹、甜、鮮有度。

請按下圖看阿爺食譜及不敗入廚貼士︰

+ 8 + 8 + 8

金蒜番茄炒蛋

有剩餘的番茄，最好做大人和小朋友也喜歡的番茄炒蛋，縱然它是家常菜，但矜貴在每家每戶顧自有其獨門口味。鼎爺的番茄炒蛋，加了金銀蒜，用蒜來提香，帶出番茄炒蛋的香甜，並夾帶蒜香的後勁。

請按下圖看阿爺食譜及不敗入廚貼士︰

+ 10 + 10 + 10

韭香金蠔生菜包

做節有「生菜包」取其意頭「生財」，相信一眾老闆及打工仔都寄望明年會更好。料頭內配幾隻甘香金蠔、一些臘腸，加豐富爽口的唐芹及沙葛等，全部切粒粒炒成名菜「蒼蠅頭」，佐飯、送粥、包春卷皆宜。

請按下圖看阿爺食譜及不敗入廚貼士︰

+ 8 + 8 + 8

豉蒜天使蝦

蝦，多是做節菜常客，百灼蝦、蒸大蝦、蒸蓉蝦，這道豉蒜天使蝦惹味滿分，簡易不複雜，卻已是五味紛陳的佳餚。想天使蝦蒸熟時保持挺直，要在蝦肚位置剪幾刀。

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+ 8 + 8 + 8

【同場加映】兩道精緻素菜 獨門秘方咕嚕菇 八寶素湯鮮甜濃郁

八寶素湯

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+ 7 + 7 + 7

蜜汁鮮猴頭菇

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