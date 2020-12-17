阿爺廚房｜補血暖身黃酒煮雞材料簡單兼易煮　燜餸煮肉用肉薑最好

《鼎爺廚房：家傳粵式手工菜》這書分為小菜、米麵、湯和糖水，除精采的圖片、詳盡的文字演繹外，還有「鼎爺話你知」的技巧分享，讓讀者們能夠懂得和掌握這些小細節，明白菜式箇中的竅門，烹調時事半功倍。以下「黃酒煮雞」食譜內容節錄書中。

黃酒煮雞材料

鼎爺黃酒煮雞食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）

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書名：鼎爺廚房：家傳粵式手工菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不朽的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識和欣賞鼎爺的另一面，亦讓觀眾重新認識粵菜的細緻與美好。