【入廚貼士】15分鐘方包變蜜瓜包吐司　外脆內軟烘多士秘訣超簡單

簡單的方包食譜，早餐或下午茶的白方包再不平凡！普通的白方包搖身一變成玩味感十足的蜜瓜包吐司（蜜瓜包多士）！記者實試日本麵包達人的食譜，結果真有驚喜！容易做亦美味。更重要是學懂了烘多士外脆內軟的秘訣，全靠一張鍚紙，如此實用又簡單！ 攝影︰尹嘉蔚

蜜瓜包是日式獨特的甜麵包之一，雖名為蜜瓜包，但沒有蜜瓜味，只是出爐後的麵包皮網紋像蜜瓜，所以稱它為蜜瓜包，麵包上的脆皮由曲奇麵糰製成，因此外皮在焗製後會非常香脆。蜜瓜包在日本很受歡迎，一直高踞人氣榜的榜首，在關西等一些地區還廣稱它做「日升包」，除了原味，還有朱古力及抹茶紅豆等口味。

普通的白方包搖身一變成有驚喜的蜜瓜包吐司，15分鐘食譜，易做兼美味。

蜜瓜包的外層與香港的的墨西哥包相似，但有別於菠蘿包，菠羅包的脆皮一般加入了食用泡打粉或臭粉，令外皮鬆脆入口即化，而蜜瓜包「咬落脆卜卜」的曲奇皮由糖、雞蛋、麵粉及牛油包辦。香港日式的麵包店偶有蜜瓜包，惜索價偏貴，而複雜的製麵包過程隨時需花上一小時才完成，要嘗蜜瓜包的滋味，若然肯將就一點，15分鐘的「蜜瓜包吐司」也是非常不錯的代替品，還可以將吃剩的方包，好好利用成簡單的方便美食。

蜜瓜包吐司外皮「脆卜卜」的秘訣，其中與材料有關，簡單找到又「環保」，不會產生「廚餘」問題，猜猜用了甚麼製作？

按圖有蜜瓜包吐司詳細食譜及簡單製作步驟︰

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為一塊平凡素淨的白方包注入生命，方包可變身成多元化的美食，不妨參考以下食譜全部以方包做主角，製作成各式各樣的派對小食、甜品及早餐︰

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資料參考︰viu TV《生活小貼士》