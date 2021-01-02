【高脂陷阱】蛋沙律三文治肥過炸豬排拉麵？烏龍茶3大好處助燃脂

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健康飲食經常提倡少油，避免攝取過量脂肪，引發肥胖、心臟病及高血脂等問題。本以為是非高脂食物，卻原來隱藏高脂陷阱，脂肪含量甚至超越一般以為是高脂的食物。此外，飯後喝烏龍茶對於怕肥的朋友來說，可能是瘦身福音。

以為非高脂的食物，卻隱藏高脂陷阱。飯後喝烏龍茶，可能是瘦身福音。（Unsplash）

日本品川東一醫療所所長板倉博士表示，攝取過量脂肪會增加體內脂肪儲存和總膽固醇水平，如果壞膽固醇比例多，可能增加導致動脈硬化和腦梗塞的風險。為了降低脂肪吸收及不致肥，注意平時飲食習慣是有必要的，適度的運動也有助燃燒脂肪。板倉博士指出飯後喝烏龍茶，有助抑制脂肪被身體吸收。

請按圖了解更多喝烏龍茶的好處︰

談到低脂飲食，一般人認為吃沙律是健康的選擇，可是沙律卻可能潛伏「誤會性脂肪」的危機。所謂的「誤會性脂肪」，意思是以為低脂及低熱量的食物，往往有可能是致胖食品。

以下幾個選項，你認為哪樣比較油膩及「肥」？請點擊下圖猜猜︰

【問題一】A.炸豬排拉麵（每人分量760克）/ B.蛋沙律三文治（每人分量120克）

【問題二】A.雪糕（每人分量175克）/ B.冬甩（每人分量60克）

【問題三】A.凱撒沙律（每人分量167克） / B.天婦羅蕎麥麵（每人分量493克）

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參考資料︰《教えてもらう前と後》/早安健康

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