飲食熱話｜2021年食品行業4大趨勢　保健功能性食物會愈趨流行？

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-01-24 15:02

新的一年、2021年剛開始，全球食品產業有哪些不可忽視的重要趨勢呢？綜合外媒報導，從美國專業食品貿易協會（Specialty Food Association, SFA）、專業分析機構Innova Marketing Insights、全球最大農業生產與加工公司ADM、美國連鎖食品超市「全食超市」（Whole Foods）、食物與飲品原料商Grande Custom Ingredients Group等食品領域專業分析機構與公司的看法來歸納，有4大趨勢是全球食品產業不可忽視的。

▼2021年食品行業4大趨勢（按圖了解👇👇👇）

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趨勢一：未來3年，植物基產品每年將會10至20％速度成長

首先，就是植物基食品。從2019年起，植物基食品就一路火紅至今，如今食品界認為這個趨勢到了2021年，仍會持續下去。

全球市場諮詢公司Innova形容植物基已經是「全球等級的現象」了。SFA預估，至2024年，植物基食品將以每年10至20%的速度成長。而健康、飲食多樣化、環境永續、口味多元是推動植物基食品持續成長的4大原因。

預料接下來將會有更多新的、不同類別的植物基產品出現。ADM預測，像是點心、醬料、芝士、奶精等各類植物基的商品皆會逐漸出現在市場上。全食超市則認為，鷹嘴豆、蔬果乾會是植物基食品的2大風潮。

趨勢二：支持免疫系統商品和益生菌等功能性食品後勢看好

功能性食品則是2021年食品行業另一個不可忽視的趨勢。「保健補給品和雜貨商品中間的界線愈來愈模糊。」全食超市說。這也就表示，供應商正在將益生菌、「超級食物」、維他命C等成份加入食品中，來支持免疫系統等機能更加完善。

根據Innova的數據，有6成的消費者正在尋找更多能夠增強免疫力的食物與飲品，其中有3分之1的人表示，在2020年，他們比2019年還要注重免疫系統的健康。也因此，SFA預測，消費者對於支持免疫系統、以及紓緩壓力的食品需求在2021年將會進一步提升。

除了增強免疫力的食品之外，另一個備受矚目的功能性食品領域就是益生菌，ADM說，益生菌相關領域的產品，將是未來食物、飲品創新的重要領域。

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趨勢三：永續發展是重點，65%消費者希望每天的行動對環境能有正面影響

「永續發展仍是重點。」ADM說，有65%的消費者希望他們每天的行動都對環境有正面的影響力。調查諮詢機構Lux Research的報告指出，如果食品企業想要在未來30年持續發展的話，增加永續性是必須要做的事情之一。

Grande也指出，對於永續性的考量，會影響消費者購買像是穀類、豆類、藻類等食物，且在購買水果、水產等食品的時候，消費者也會考慮到是否可以減少廢棄物以及再生循環。全食超市也指出，可循環利用的食物是2021年的前10大趨勢之一。且有越來越多包裝食物開始使用廢棄物來作為原材料。

趨勢四：產品透明度攸關消費者信任，消費者期待整個供應鏈都更透明

Innova指出，透明度是2021年最重要的趨勢之一，其中也包含了產品的永續性。「透明度建立了消費者的信任。」ADM指出，消費者期待食物品牌在整個產品供應鏈都可以更透明。Grande總結，消費者想知道他們的食物從哪裡來，以及他是如何被製造、如何被歸類的。

這4大趨勢將是未來幾年食品行業發展的重點，掌握這些最新的消費趨勢，才能引領潮流、掌握商機。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：2021年食品行業不可忽視的4大趨勢：植物基、功能性、永續、透明】