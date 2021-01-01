山藥冷知識｜點解削山藥容易皮膚痕癢？教你避免手癢紅腫方法

山藥是常見的食材，原名薯蕷，又有山薯、山芋等稱呼，不同品種的外表、口感都有不同，市面上可看到球狀、塊狀、橢圓、長條型等四種。處理山藥時總會發生皮膚癢，甚至發生紅斑等類過敏現象，這是為什麼呢？

▼為什麼削山藥容易皮膚癢？該怎麼辦？（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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植物鹼、皂素是手癢的元兇

未烹煮過的山藥中含有許多植物鹼和皂素，皮膚較敏感的人在接觸這些物質時，就容易會引起紅、癢的狀況，這就是許多人處理山藥時會感到皮膚不適的原因。

避免手癢紅腫的方式

這些植物鹼、皂素大多為水溶性或不具耐熱性，因此可先將山藥稍微用水煮過以減少山藥所含的刺激性物質，後續去皮可更順利。若擔心先水煮再去皮會影響烹調口感，建議可戴手套再削皮，就可避免接觸這些物質！

如果，在處理山藥過程發生皮膚劇烈不適的現象，建議用水大量沖洗肌膚表面殘餘的刺激性物質，若要繼續料理則戴手套烹調，才能避免皮膚不適的現象持續發生，如果紅腫和癢的症狀沒有消退，建議到醫院尋求醫生協助。

不只山藥，削皮導致的手癢也常發生在芋頭、奇異果與芒果中，每個人對天然存在的物質都有不同的耐受度，如不希望享用美食時發生不適，平時可多留心是否對某些食材較敏感，直接避免接觸這些食材，是最佳預防方式。

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：為什麼削山藥容易皮膚癢？該怎麼辦？灃食解析給你聽！】