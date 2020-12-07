飲食熱話｜洋蔥魚蝦一起吃易致結石？營養師闢謠拆解真正高危食物

有過腎結石發作的人應該記憶深刻，發作時痛到在地上打滾。台灣營養師劉怡里提醒，為了避免草酸鈣結石，患者應該避免食用高草酸食物，其中以韭菜、菠菜、萵苣、蘆筍、杏仁、秋葵，以及濃茶、朱古力等含量最高，務必適量攝取，不宜多吃。

▼洋蔥與魚蝦一起吃易結石？（按圖 👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

網路流傳洋蔥不能和魚蝦一起吃，容易產生結石，台灣台安醫院營養師劉怡里表示，洋蔥並非高草酸食物，且料理時大都只當為配菜，不太可能大量食用，因此，不會引發結石。

劉怡里表示，8成結石患者致病原因是草酸鈣所引起的腎結石，建議限制高草酸鈣食物，包括，韭菜、菠菜、萵苣、蘆筍、杏仁、秋葵、可可、朱古力，以及濃茶、葡萄汁、士多啤梨汁以及橘子汁等。

但菠菜、萵苣屬於常見的葉菜類，很難避免食用，劉怡里建議，在食用前這些葉菜之前，先以熱水燙熟，因為草酸溶於水，經過高溫水煮，就會降低草酸含量。

此外，許多人以為少吃含有鈣質食物，就能降低草酸鈣累積於人體，其實剛好相反，劉怡里指出，草酸鈣結石患者反而應該多喝牛奶，因為鈣質進到腸胃道中，就會與草酸結合在一起，透過糞便代謝出體外。

劉怡里建議，草酸鈣結石患者應該多喝水，每天至少飲用3,000 CC的開水，最好睡前也喝1杯水。至於維他命C，每天應該限制在1,000毫克以下，因為維他命C進入人體之後，容易代謝出草酸，恐提高結石風險。

台灣食藥署則提醒，民眾食用海鮮、雞蛋、乳製品及豆製品等富含蛋白質的食物時，最好避免與含有草酸的食物一併下肚，以免造成腸胃不適，建議民眾分開食用。

同場加映：【食物安全】大米檢測5款不含重金屬鎘 過量可致慢性中毒腎結石

按圖了解5款不含重金屬「鎘」的大米 及 慢性鎘中毒的影響👇👇👇︰

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

罹慢性肺阻塞咳不停 中西醫合併治療針灸4穴位可改善

「糖」與「醣」怎麼分？ 影響血糖起伏變化最大的是它

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】