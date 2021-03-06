阿爺廚房｜鼎爺教煮濃蝦湯乾炒伊麵　4秘技蝦殼烘得愈乾蝦味愈濃

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現在極少這樣烹調這道菜，因為費工夫、費時間，而且賣相不夠好；但吃進嘴裏就知道其中的奧妙，一切都是值得的！以下「濃蝦湯乾炒伊麵」食譜內容節錄自《阿爺廚房——消失的味道》。

濃蝦湯乾炒伊麵材料：

濃蝦湯250毫升

伊麵2個

薑3-4片

濃蝦湯材料：

龍蝦殼1隻份量

鮮蝦900克（取蝦殼）

沸水1.5公升（以蓋過蝦殼為準）

濃蝦湯調味料：

糖1茶匙

鹽半茶匙

蠔油2茶匙

鼎爺濃蝦湯乾炒伊麵食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓

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阿爺廚房——消失的味道（萬里機構授權使用）

書名：阿爺廚房——消失的味道

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名演員、武術指導及馬術教練。生於廣州富裕家庭，兒時住西關泮塘，父親李倬雲從事酒家、醬園、麵粉、絲綢生意，是正宗「西關大少」。

八歲的鼎爺，與家人逃難至香港，家道中落，但父親不改西關大少識飲識食的本色，鼎爺自少開始為父親下廚。正所謂「食在廣州，廚出鳳城」，父親以前吃的主要是順德大廚的手藝，所以鼎爺的廚風深受順德菜的影響，透過嘴刁的父親口傳廚藝技巧，又自學鑽研刀工，希望菜式做得更精緻，更合父親的胃口。

2016年，開始主持《阿爺廚房》，在節目中大展廚藝，精湛的廚藝，細膩的刀工，給大家認識一個全新的鼎爺，傳統功夫粵菜亦再次在香港牽起熱潮。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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