【氣炸鍋食譜】蒜蓉牛油龍蝦尾爽彈啖啖肉　15分鐘自製高級西餐！

蒜蓉牛油龍蝦尾是一道看起來很高級的西餐菜式，去餐廳食都要2、3百元，但自製的話不僅步驟少，更是15分鐘、一個氣炸鍋已可完成！今年聖誕節與除夕，受疫情所限未能外出食大餐，如果想在家裡簡單煮個聖誕餐，不妨試試龍蝦尾，總比牛扒、豬扒等來得有新意。

想煮龍蝦的話，急凍的龍蝦尾是不錯選擇，「龍蝦尾」的意思是去掉了頭和鉗子的龍蝦，吃起來啖啖肉，而且省掉繁重工夫，實在方便得多。早前在大型超市買了2隻龍蝦尾，一隻$188，另一隻稍大的則是$238，確實不算便宜，但偶爾趁節日買來煮煮也不錯。新手可能不知道從何入手，甚至以為原隻解凍氣炸便可，在入爐之前也有些簡單步驟要做，就是起出龍蝦肉，如果你都想學的話，按下面的圖解，看一次便懂！

請按下圖睇龍蝦尾起肉圖解：

這樣擺放的龍蝦更美觀得體，只需塗上醬汁，馬上就能氣炸。「蒜蓉牛油」醬實冇死，氣炸完更香。不過由於龍蝦尾本身比較厚肉，建議除了在面層掃上蒜蓉牛油汁外，底部位置也塗一些，吃起來味道較均勻滋味。今次的氣炸時間大約10分鐘，已經夠熟，由於海鮮煮得太久會過乾，使肉質變韌，因此除非你的氣炸鍋火力嚴重不足，否則不建議額外延長時間。

蒜蓉牛油龍蝦尾食譜

健康小貼士：

龍蝦的蛋白質含量不但特別高，而且脂肪和膽固醇量又最低，每100公克的龍蝦只含有約0.1公克的脂肪，如果想補充蛋白質又怕太肥膩，龍蝦就是一個不錯的選擇。此外，有指龍蝦的維他命E含量超越其他蝦類，而維他命E主要參與細胞膜的抗氧化作用，以及維持正常的神經構造機能。

攝影、攝錄：陳嘉杰

剪接：呂志豪

相關食譜：

【蝦食譜】蒜香牛油蝦彈牙香噴噴 零失敗宴客菜10分鐘煮好！

蒜香牛油蝦食譜

【雞翼食譜】蒜蓉牛油雞翼滋味香脆 免焗爐4個步驟就搞掂