阿爺廚房｜椒鹽粟米香口惹味易煮　必睇鼎爺4秘技掌握調味時間

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以前，人們會把粟米當主糧，五穀豐登時必會有粟米。現在物質豐富，粟米不再是現代人的主糧了。今次先將粟米蒸熟，再拿去香炸，搭配椒鹽品嚐，變成香口惹味的「椒鹽粟米」。

椒鹽粟米材料：

黃粟米1條

白粟米1條

蒜頭3粒

五香粉1茶匙

幼鹽2茶匙

葱適量

紅尖椒半條

調味料：

糖1茶匙

鹽1茶匙

鼎爺椒鹽粟米食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓

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阿爺廚房——消失的味道（萬里機構授權使用）

書名：阿爺廚房——消失的味道

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名演員、武術指導及馬術教練。生於廣州富裕家庭，兒時住西關泮塘，父親李倬雲從事酒家、醬園、麵粉、絲綢生意，是正宗「西關大少」。

八歲的鼎爺，與家人逃難至香港，家道中落，但父親不改西關大少識飲識食的本色，鼎爺自少開始為父親下廚。正所謂「食在廣州，廚出鳳城」，父親以前吃的主要是順德大廚的手藝，所以鼎爺的廚風深受順德菜的影響，透過嘴刁的父親口傳廚藝技巧，又自學鑽研刀工，希望菜式做得更精緻，更合父親的胃口。

2016年，開始主持《阿爺廚房》，在節目中大展廚藝，精湛的廚藝，細膩的刀工，給大家認識一個全新的鼎爺，傳統功夫粵菜亦再次在香港牽起熱潮。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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