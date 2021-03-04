阿爺廚房｜陳皮檸檬燉鴨祛痰順氣　鼎爺教2大秘技令湯水清澈美味

撰文：萬里機構
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草鴨配搭陳皮及鹹檸檬燉成湯，令湯水帶有濃濃的陳皮香氣，具有祛痰順氣的功效。「陳皮檸檬燉鴨」節錄自《阿爺廚房——消失的味道》。
陳皮檸檬燉鴨材料：
草鴨1隻
陳皮5角
鹹檸檬2個
青檸檬1個
鼎爺陳皮檸檬燉鴨食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓
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阿爺廚房——消失的味道（萬里機構授權使用）
書名：阿爺廚房——消失的味道
作者：李家鼎（鼎爺），香港著名演員、武術指導及馬術教練。生於廣州富裕家庭，兒時住西關泮塘，父親李倬雲從事酒家、醬園、麵粉、絲綢生意，是正宗「西關大少」。
八歲的鼎爺，與家人逃難至香港，家道中落，但父親不改西關大少識飲識食的本色，鼎爺自少開始為父親下廚。正所謂「食在廣州，廚出鳳城」，父親以前吃的主要是順德大廚的手藝，所以鼎爺的廚風深受順德菜的影響，透過嘴刁的父親口傳廚藝技巧，又自學鑽研刀工，希望菜式做得更精緻，更合父親的胃口。
2016年，開始主持《阿爺廚房》，在節目中大展廚藝，精湛的廚藝，細膩的刀工，給大家認識一個全新的鼎爺，傳統功夫粵菜亦再次在香港牽起熱潮。
【本文獲「萬里機構」授權轉載。】