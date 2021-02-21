阿爺廚房｜炆煮牛肋肉嫩而不散要點做？鼎爺變出新食法脆皮牛肋肉

教煮
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自製滷水汁炆煮牛肋條，利用餘溫的熱力浸焗，令牛肋條更加軟腍入味，最後蘸上粉漿炸至香脆，演變出創新的吃法。

脆皮牛肋肉材料：

牛肋條500克

薑4-5片

蒜頭6-7粒

乾葱4粒

冰糖30克

紹興酒100毫升

魚露1湯匙

生抽適量

老抽1-2湯匙

滷水料：

八角2粒

香葉2片

桂皮4克

草果4粒

甘草4片

白胡椒粒3克

花椒粒5-10克

丁香3克

炸漿料：

生粉100克

粟粉100克

發粉5克

蛋黃1個

水100克

鼎爺脆皮牛肋肉食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓

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阿爺廚房——消失的味道（萬里機構授權使用）

書名：阿爺廚房——消失的味道

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名演員、武術指導及馬術教練。生於廣州富裕家庭，兒時住西關泮塘，父親李倬雲從事酒家、醬園、麵粉、絲綢生意，是正宗「西關大少」。

八歲的鼎爺，與家人逃難至香港，家道中落，但父親不改西關大少識飲識食的本色，鼎爺自少開始為父親下廚。正所謂「食在廣州，廚出鳳城」，父親以前吃的主要是順德大廚的手藝，所以鼎爺的廚風深受順德菜的影響，透過嘴刁的父親口傳廚藝技巧，又自學鑽研刀工，希望菜式做得更精緻，更合父親的胃口。

2016年，開始主持《阿爺廚房》，在節目中大展廚藝，精湛的廚藝，細膩的刀工，給大家認識一個全新的鼎爺，傳統功夫粵菜亦再次在香港牽起熱潮。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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