阿爺廚房｜水晶豬手凍膠汁點先晶瑩剔透？鼎爺7步驟教煮江蘇名菜

「水晶豬手凍」是江蘇鎮江的傳統名菜，流傳於江淮一帶，至今已有差不多300年歷史。以前會用硝醃製豬手，令肉質呈現紅色，讓豬手看起來優質新鮮，但由於這種物質對人體有害，現已不再使用。

水晶豬手凍材料：

鼎爺水晶豬手凍食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓

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書名：阿爺廚房——消失的味道

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名演員、武術指導及馬術教練。生於廣州富裕家庭，兒時住西關泮塘，父親李倬雲從事酒家、醬園、麵粉、絲綢生意，是正宗「西關大少」。

八歲的鼎爺，與家人逃難至香港，家道中落，但父親不改西關大少識飲識食的本色，鼎爺自少開始為父親下廚。正所謂「食在廣州，廚出鳳城」，父親以前吃的主要是順德大廚的手藝，所以鼎爺的廚風深受順德菜的影響，透過嘴刁的父親口傳廚藝技巧，又自學鑽研刀工，希望菜式做得更精緻，更合父親的胃口。

2016年，開始主持《阿爺廚房》，在節目中大展廚藝，精湛的廚藝，細膩的刀工，給大家認識一個全新的鼎爺，傳統功夫粵菜亦再次在香港牽起熱潮。