飲食熱話｜卡路里減至最低可快速減磅瘦身？4大飲食謬誤一文睇清

凍齡,是一種可以學習的生活方式。作者Pam Chan以50歲之齡,毫無保留地分享自身在減肥、減脂的健身路上的故事。以下內容節錄自《我的50歲無添加凍齡秘笈》。

謬誤1:將卡路里減至最低可快速減磅

不論任何一種減肥減脂的方式,若需要長期「捱餓」的話都肯定是錯誤的;因為餓肚子其實就是極低熱量的飲食法,雖然會瘦,但會流失大量肌肉,流失肌肉的代價就是基礎代謝率降低。因為正常人是不可能一輩子少吃,而且「捱餓」久了很容易因壓抑過度而造成暴飲暴食,暴食後的內疚感又會令你進入另一超低卡路里的飲食;這樣兩極化的飲食模式只會搞亂身體的正常運作,等到一正常吃也就馬上胖起來,通常會增加脂肪!

其實那些極低熱量的飲食法,後果跟餓肚子是一樣的,最後都會胖回來,還給你更多的肥!如果能一直吃極小量,那變相是一種飲食病態,即「厭食症」,那是極度危險的病症,必須儘早找醫生治療。

謬誤2:標籤寫有「低脂」或「減脂」的都是健康

食品的含脂量低於30% 才能被稱為「低脂」。 但是,這類產品往往本身就含高脂肪和高熱量;所以即使列明「低脂」,它所含的脂肪和熱量仍然很高。

而「減脂」是指食品比原本同樣的食品減脂最少25%。「低脂」或「減脂」的食品所含的熱量不一定低,而它所含的脂肪可能被其他成分所代替;所以這種食品所含熱量(卡路里)可能跟正常食品一樣或更高。

現在也有不少食品寫上「低糖」,所以找來兩款同樣淨重65克的蛋糕作比較。

低糖蛋糕 能量:211千卡;蛋白質:6.4克;總脂肪:5.5克;飽和脂肪:1.4克;碳水化合物:34.2克;糖:0.5克 正常蛋糕 能量:202千卡;蛋白質:5.3克;總脂肪:4.7克;飽和脂肪:1.2克;碳水化合物:34.6克;糖:19克

備注:比較之下,可見低糖產品雖然含糖比正常產品低,但其卡路里竟比正常產品更高,其中主要是因為增加了脂肪。

謬誤3:食飯會肥,所以減肥就要戒飯

不少人為了減肥會戒吃,或儘量減少攝取澱粉質,包括米飯、麵食及麵包等。事實上,缺乏碳水化合物可能會導致頭痛、便秘及肌肉流失等問題,建議一般人一天內總卡路里應攝取55%~60%碳水化合物,以維持身體熱能及腸道健康。

有一個詳細醫學報告(European Society of Cardiology Congress)發表有關過低碳水化合物攝取與死亡率的直接關係,此報告開始於1999年進行,當時有24,825 位人士經過約6.4年追蹤,接着有450,000人士並經15.6年追蹤而得出結果。總括結果是,食用極少碳水化合物的人,其死亡率高過進食極高碳水化合物的人達32%,死亡原因其中包括心臟病及腦血管疾病等。

除了以上較為嚴重的問題外,不吃或進食極少澱粉質,熱量不足,使身體很容易會以蛋白質來作燃料,長期下去只會流失肌肉及導致營養不良;所以一定要吃碳水化合物,但要選擇吃優質的,即是複合性的碳水化合物,例如糙米、番薯、南瓜、芋頭、豆類、全麥類,這些都是非常好的複合性碳水化合物。懂得選擇可令減脂事半功倍之餘,身體也健康。

謬誤4:想要好身形就要食雞胸肉及西蘭花

很多人一聽到如健身要吃得健康,就要吃無皮白烚或者清蒸雞胸、魚柳與西蘭花等等,這思想實在太過時了。其實健康食物選擇繁多,我之後也會介紹一些餐單給大家作參考。無論你是在減重減脂,或是想追求健康體魄,食物營養都是幫助你達標的重要因素。只要吃得對,不單可以幫助減體脂,更有助增強身體抵抗力。

參考資料:Ana Sandoiu (August 28, 2018). MedicalNewsToday, Low-carb diets' are unsafe and should be avoided.

《我的50歲無添加凍齡秘笈》(萬里機構授權使用)

書名:《我的50歲無添加凍齡秘笈》 作者:Pam Chan(阿Pam),1989年在加拿大修讀地理,主修城市規劃,及後不經意地走進Fashion Industry。2007年轉行成功,從只顧外在美,轉到不但注重外在,還更注重內在美(身心)的行業,並在Pure Fitness任職私人健身教練。 期間,成功考取多個國際私人健身教練牌,包括National Academy of Sports Medicine (NASM) - Certified Personal Trainer及Personal Training Academy Global (PTA) - Certified Personal Trainer。至今,擁有超過20年健身經驗,並長期研究健康飲食,於2015年開始全素飲食。 一直很享受那種能夠為學生們的目標而不斷努力,樂見他們透過正確的方法來減肥減脂,成功改善身形和體質。

