飲食熱話｜卡路里減至最低可快速減磅瘦身？4大飲食謬誤一文睇清

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-02-23 15:08

凍齡，是一種可以學習的生活方式。作者Pam Chan以50歲之齡，毫無保留地分享自身在減肥、減脂的健身路上的故事。以下內容節錄自《我的50歲無添加凍齡秘笈》。

▼4大飲食謬誤（按圖率先了解👇👇👇）

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謬誤1：將卡路里減至最低可快速減磅

不論任何一種減肥減脂的方式，若需要長期「捱餓」的話都肯定是錯誤的；因為餓肚子其實就是極低熱量的飲食法，雖然會瘦，但會流失大量肌肉，流失肌肉的代價就是基礎代謝率降低。因為正常人是不可能一輩子少吃，而且「捱餓」久了很容易因壓抑過度而造成暴飲暴食，暴食後的內疚感又會令你進入另一超低卡路里的飲食；這樣兩極化的飲食模式只會搞亂身體的正常運作，等到一正常吃也就馬上胖起來，通常會增加脂肪！

其實那些極低熱量的飲食法，後果跟餓肚子是一樣的，最後都會胖回來，還給你更多的肥！如果能一直吃極小量，那變相是一種飲食病態，即「厭食症」，那是極度危險的病症，必須儘早找醫生治療。

謬誤2：標籤寫有「低脂」或「減脂」的都是健康

食品的含脂量低於30% 才能被稱為「低脂」。 但是，這類產品往往本身就含高脂肪和高熱量；所以即使列明「低脂」，它所含的脂肪和熱量仍然很高。

而「減脂」是指食品比原本同樣的食品減脂最少25%。「低脂」或「減脂」的食品所含的熱量不一定低，而它所含的脂肪可能被其他成分所代替；所以這種食品所含熱量（卡路里）可能跟正常食品一樣或更高。

現在也有不少食品寫上「低糖」，所以找來兩款同樣淨重65克的蛋糕作比較。

低糖蛋糕 能量：211千卡；蛋白質：6.4克；總脂肪：5.5克；飽和脂肪：1.4克；碳水化合物：34.2克；糖：0.5克 正常蛋糕 能量：202千卡；蛋白質：5.3克；總脂肪：4.7克；飽和脂肪：1.2克；碳水化合物：34.6克；糖：19克

備注：比較之下，可見低糖產品雖然含糖比正常產品低，但其卡路里竟比正常產品更高，其中主要是因為增加了脂肪。

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謬誤3：食飯會肥，所以減肥就要戒飯

不少人為了減肥會戒吃，或儘量減少攝取澱粉質，包括米飯、麵食及麵包等。事實上，缺乏碳水化合物可能會導致頭痛、便秘及肌肉流失等問題，建議一般人一天內總卡路里應攝取55%~60%碳水化合物，以維持身體熱能及腸道健康。

有一個詳細醫學報告（European Society of Cardiology Congress）發表有關過低碳水化合物攝取與死亡率的直接關係，此報告開始於1999年進行，當時有24,825 位人士經過約6.4年追蹤，接着有450,000人士並經15.6年追蹤而得出結果。總括結果是，食用極少碳水化合物的人，其死亡率高過進食極高碳水化合物的人達32%，死亡原因其中包括心臟病及腦血管疾病等。

除了以上較為嚴重的問題外，不吃或進食極少澱粉質，熱量不足，使身體很容易會以蛋白質來作燃料，長期下去只會流失肌肉及導致營養不良；所以一定要吃碳水化合物，但要選擇吃優質的，即是複合性的碳水化合物，例如糙米、番薯、南瓜、芋頭、豆類、全麥類，這些都是非常好的複合性碳水化合物。懂得選擇可令減脂事半功倍之餘，身體也健康。

謬誤4：想要好身形就要食雞胸肉及西蘭花

很多人一聽到如健身要吃得健康，就要吃無皮白烚或者清蒸雞胸、魚柳與西蘭花等等，這思想實在太過時了。其實健康食物選擇繁多，我之後也會介紹一些餐單給大家作參考。無論你是在減重減脂，或是想追求健康體魄，食物營養都是幫助你達標的重要因素。只要吃得對，不單可以幫助減體脂，更有助增強身體抵抗力。

參考資料：Ana Sandoiu (August 28, 2018). MedicalNewsToday, Low-carb diets' are unsafe and should be avoided.

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《我的50歲無添加凍齡秘笈》（萬里機構授權使用）

書名：《我的50歲無添加凍齡秘笈》 作者：Pam Chan（阿Pam），1989年在加拿大修讀地理，主修城市規劃，及後不經意地走進Fashion Industry。2007年轉行成功，從只顧外在美，轉到不但注重外在，還更注重內在美（身心）的行業，並在Pure Fitness任職私人健身教練。 期間，成功考取多個國際私人健身教練牌，包括National Academy of Sports Medicine (NASM) - Certified Personal Trainer及Personal Training Academy Global (PTA) - Certified Personal Trainer。至今，擁有超過20年健身經驗，並長期研究健康飲食，於2015年開始全素飲食。 一直很享受那種能夠為學生們的目標而不斷努力，樂見他們透過正確的方法來減肥減脂，成功改善身形和體質。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】