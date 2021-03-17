拋鑊｜陳茵媺拋鑊失敗變倒米！大廚教拋鑊唔四散秘技要揀邊種鑊？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-17 20:37

藝人陳茵媺2013年嫁給陳豪後，旋即「三年抱三」，自此淡出幕前，專心相夫教子做個好老婆、好媽媽。她不時下廚煮飯予老公和幾個仔女享用，日前又想大晒廚藝，拍下炒飯拋鑊的過程，誰知卻失敗收場，驚變「倒米」，鬧出笑話。 「拋鑊」這動作似乎考起不少人，究竟怎樣才不會像陳茵媺般炒飯炒到「仙女散花」？記者訪問了大廚雷啟裕，由他親自教大家掌握拋鑊貼士，講講用哪種鑊最易成功，以及哪些食材不適宜拋鑊等。

陳茵媺（Aimee）與老公陳豪一向恩愛，兩公婆亦不時享受入廚樂，上月Aimee上載了一段陳豪拋鑊的短片，有姿勢有實際，陳豪在拋鑊之際還不忘向鏡頭單眼，相當有型！而Aimee見到老公拋鑊吸Like成功，都趁機練習，更開Post寫下：「If hubby can do it... so can I!」（如果我老公做到，我都一樣做到！）從Instagram的影片中，只見她雙手捉實平底鑊，前後搖了幾下，一臉專注，而負責拍片的陳豪就用英文叫她「拋高啲！」豈料拋多兩拋，Aimee竟將鑊中的炒飯拋出鑊外，嚇得她馬上尖叫，兩公婆面對混亂場面大笑不已，陳豪更大呼：「Oh no!」

陳茵媺（左）與陳豪結婚後，過著主婦生活，專心照顧2仔1女，她亦不時在社交網站分享入廚成果。（Instagram：aimeechan_official）

原來陳豪不止識沖咖啡，拋起鑊亦絕對有板有眼。（Instagram：aimeechan_official）

請按下圖睇陳茵媺拋鑊的烏龍場面：

Aimee絕不是入廚新手，平時也有為家人煮飯，而且菜式不限於一般家常菜，連西班牙菜、韓國大餐、節日甜品都難不到她，菜式賣相一流，偏偏這次卻衰在拋鑊，證明拋鑊確實有一定難度。

請按下圖睇更多Aimee平時的下廚花絮：

+ 2 + 2 + 2

拋鑊確實不容易，Aimee失手也是情有可原。不知道有幾多人像筆者一樣，自小見到人拋鑊就覺得對方很厲害，識拋鑊就好像等於廚藝了得，有時更睇得人「嘩嘩聲」！不過不少人即使煮得一手好餸，但始終無法拋鑊，一來鑊很重，單手拿起都有難度，二來動作掌握也有困難。

對餐廳廚師來說，拋鑊這個動作恰似輕而易舉，因為他們學師時先從洗鑊學起，早已習慣中式鑊的重量，就算是大如32吋的中式鑊，拿起來拋也游刃有餘，但對一般在家煮幾味的讀者來說，又有沒有辦法學好拋鑊呢？記者就請教了大廚雷啟裕，跟大家講幾個拋鑊要點。

大廚雷啟裕解釋，拋鑊是為了讓食材與調味料等混合得更均勻。（資料圖片／黃舒慧攝）

雷師傅先解釋拋鑊原因，絕對不是為了「扮型」，他說：「為何煮餸要拋鑊呢？因為可以令食物快速受熱均勻，快速混合材料，尤其是你加完調味料之後，透過拋鑊這個動作，它很快就與食材混合均勻。」

請按下圖睇雷師傅教拋鑊的6大貼士：

+ 3 + 3 + 3

只看文字可能有點抽象，雷師傅也特地拍了短片示範拋鑊，他坦言：酒樓的中式爐頭設計，跟中式鑊完美貼合，確實比家用爐較易做到拋鑊，但也不代表各位在家中就不能練習拋鑊。

請按下睇睇雷師傅示範的拋鑊圖解：