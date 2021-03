拋鑊｜陳茵媺拋鑊失敗變倒米！大廚教拋鑊唔四散秘技要揀邊種鑊？

撰文: 鄧穎琪 最後更新日期: 2021-03-17 20:37

藝人陳茵媺2013年嫁給陳豪後,旋即「三年抱三」,自此淡出幕前,專心相夫教子做個好老婆、好媽媽。她不時下廚煮飯予老公和幾個仔女享用,日前又想大晒廚藝,拍下炒飯拋鑊的過程,誰知卻失敗收場,驚變「倒米」,鬧出笑話。 「拋鑊」這動作似乎考起不少人,究竟怎樣才不會像陳茵媺般炒飯炒到「仙女散花」?記者訪問了大廚雷啟裕,由他親自教大家掌握拋鑊貼士,講講用哪種鑊最易成功,以及哪些食材不適宜拋鑊等。

陳茵媺(Aimee)與老公陳豪一向恩愛,兩公婆亦不時享受入廚樂,上月Aimee上載了一段陳豪拋鑊的短片,有姿勢有實際,陳豪在拋鑊之際還不忘向鏡頭單眼,相當有型!而Aimee見到老公拋鑊吸Like成功,都趁機練習,更開Post寫下:「If hubby can do it... so can I!」(如果我老公做到,我都一樣做到!)從Instagram的影片中,只見她雙手捉實平底鑊,前後搖了幾下,一臉專注,而負責拍片的陳豪就用英文叫她「拋高啲!」豈料拋多兩拋,Aimee竟將鑊中的炒飯拋出鑊外,嚇得她馬上尖叫,兩公婆面對混亂場面大笑不已,陳豪更大呼:「Oh no!」

陳茵媺(左)與陳豪結婚後,過著主婦生活,專心照顧2仔1女,她亦不時在社交網站分享入廚成果。(Instagram:aimeechan_official)

原來陳豪不止識沖咖啡,拋起鑊亦絕對有板有眼。(Instagram:aimeechan_official)

Aimee絕不是入廚新手,平時也有為家人煮飯,而且菜式不限於一般家常菜,連西班牙菜、韓國大餐、節日甜品都難不到她,菜式賣相一流,偏偏這次卻衰在拋鑊,證明拋鑊確實有一定難度。

拋鑊確實不容易,Aimee失手也是情有可原。不知道有幾多人像筆者一樣,自小見到人拋鑊就覺得對方很厲害,識拋鑊就好像等於廚藝了得,有時更睇得人「嘩嘩聲」!不過不少人即使煮得一手好餸,但始終無法拋鑊,一來鑊很重,單手拿起都有難度,二來動作掌握也有困難。

對餐廳廚師來說,拋鑊這個動作恰似輕而易舉,因為他們學師時先從洗鑊學起,早已習慣中式鑊的重量,就算是大如32吋的中式鑊,拿起來拋也游刃有餘,但對一般在家煮幾味的讀者來說,又有沒有辦法學好拋鑊呢?記者就請教了大廚雷啟裕,跟大家講幾個拋鑊要點。

大廚雷啟裕解釋,拋鑊是為了讓食材與調味料等混合得更均勻。(資料圖片/黃舒慧攝)

雷師傅先解釋拋鑊原因,絕對不是為了「扮型」,他說:「為何煮餸要拋鑊呢?因為可以令食物快速受熱均勻,快速混合材料,尤其是你加完調味料之後,透過拋鑊這個動作,它很快就與食材混合均勻。」

只看文字可能有點抽象,雷師傅也特地拍了短片示範拋鑊,他坦言:酒樓的中式爐頭設計,跟中式鑊完美貼合,確實比家用爐較易做到拋鑊,但也不代表各位在家中就不能練習拋鑊。

