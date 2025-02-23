剝柑橘貼士｜台農糧署剝柑3方法乾淨有趣　1圖看清2步做出人型柑

冬天正值桔子的產季，民眾平常食用時，習慣怎麼剝桔子呢？



台灣農糧署日前在Facebook分享3種剝法，不只方便吃，還能裝籽，大家快來參考看看吧！

桔子白絲營養及桔子營養（按圖看清👇👇👇）

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桔子這樣剝 樂趣多更多

台灣「鮮享農YA-台灣農糧署」在Facebook上指出，剝橘子（桔子）樂趣多！你平常都怎麼剝？冷冷的天，不論是看電視、窩在梳化或出門旅遊，總是少不了來顆營養又美味的桔子，運用3種剝桔子方法，不只吃得開心，又能玩得趣味，分享給朋友，一起玩出新花樣吧！

1. 方便吃的「一條龍」

上下分別剝開一圈，再將皮縱向剝開後展開，桔子就像一條龍一樣，美觀又方便吃。

2. 可裝籽的「碗形」

先用指甲從桔子中間戳個小洞、環狀劃一圈， 再將桔子皮和肉分離成2個碗狀，吃完能把籽裝進去，超貼心。

按下圖看吃桔子變甜技巧👇👇👇

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3. 歡迎高手來挑戰的「搬橘人」

用美工刀將畫出人形的頭、手和腳後，剝除多餘的皮，接著剝開腳的部分，一隻可愛的小橘人就誕生啦！

桔子3大剝法。（Facebook@「鮮享農YA-農糧署」）

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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