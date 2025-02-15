蔬菜保存｜買太多雪櫃放不下　網友分享1招蔥椰菜放1周翠綠不軟爛

隨著農曆春節剛結束，家家戶戶的雪櫃多少都仍囤著過年還沒吃完的青菜。



不過，若多到雪櫃放不下，應如何處置呢？近期有一名網友分享，自己過年備的青菜雪櫃放不下，於是就用水栽著。

網友分享一張圖片，圖片中可見該名網友將馬克杯及玻璃杯裝水後將蔥、椰菜等蔬菜放入。（Facebook@家常菜）

相關文章：蔬菜保存｜日本農會教白菜冷藏／冷凍正確步驟 如何處理菜心部分👇👇👇

青菜買回家別急著冰雪櫃！用1招放一周翠綠不軟爛

近期有一名網友於Facebook《家常菜》分享，自己過年備的青菜雪櫃放不下，只好用水栽著，網友也分享一張圖片，圖片中可見該名網友將馬克杯及玻璃杯裝水後將蔥、椰菜等蔬菜放入。

網友紛紛回應：

「我這顆椰菜花從過年前放到現在已經超過一個禮拜了，還很翠綠」、

「我嫂子也這樣做，還可以觀賞用」、

「很好的保存方式！」、

「我試過，還長根了！」、

「我也常這麼做...逛菜攤常失心瘋覺得什麼都需要，扛回家才發現根本冰不下」、

「也可以裝飾家裡，我也是這樣放著」。



相關文章：【入廚貼士】10種蔬菜水果正確保存方法 洋蔥、薯仔不能一起放？👇👇👇

+ 6

該名網友也提醒，不須每日換水，只要注意中心無腐爛即可，而椰菜僅需把菜心外層修整好，放置一天後，再將其放置於水杯上，而水只要有沾到即可，不須整顆浸泡，以免腐爛。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：青蔥買回家別急著冰雪櫃！內行教1招，免冰放一周依舊翠綠不軟爛】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

