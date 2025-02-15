蔬菜保存｜買太多雪櫃放不下 網友分享1招蔥椰菜放1周翠綠不軟爛
撰文：風傳媒
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隨著農曆春節剛結束，家家戶戶的雪櫃多少都仍囤著過年還沒吃完的青菜。
不過，若多到雪櫃放不下，應如何處置呢？近期有一名網友分享，自己過年備的青菜雪櫃放不下，於是就用水栽著。
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青菜買回家別急著冰雪櫃！用1招放一周翠綠不軟爛
近期有一名網友於Facebook《家常菜》分享，自己過年備的青菜雪櫃放不下，只好用水栽著，網友也分享一張圖片，圖片中可見該名網友將馬克杯及玻璃杯裝水後將蔥、椰菜等蔬菜放入。
網友紛紛回應：
「我這顆椰菜花從過年前放到現在已經超過一個禮拜了，還很翠綠」、
「我嫂子也這樣做，還可以觀賞用」、
「很好的保存方式！」、
「我試過，還長根了！」、
「我也常這麼做...逛菜攤常失心瘋覺得什麼都需要，扛回家才發現根本冰不下」、
「也可以裝飾家裡，我也是這樣放著」。
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該名網友也提醒，不須每日換水，只要注意中心無腐爛即可，而椰菜僅需把菜心外層修整好，放置一天後，再將其放置於水杯上，而水只要有沾到即可，不須整顆浸泡，以免腐爛。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：青蔥買回家別急著冰雪櫃！內行教1招，免冰放一周依舊翠綠不軟爛】
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